Nu mai contează doar eșapamentul

Până acum, mașinile electrice aveau un avantaj evident în testele de mediu. Nu au emisii la eșapament, deci în utilizare par mult mai curate decât un model pe benzină sau diesel. Problema este că imaginea era incompletă.

Green NCAP vrea să schimbe această logică. Organizația analizează mașinile după trei criterii principale: aer curat, eficiență energetică și emisii de gaze cu efect de seră. Din 2025, evaluarea include mai serios și ciclul de viață al mașinii, adică ce se întâmplă de la producție până la finalul utilizării.

Asta înseamnă că intră în calcul și fabricarea bateriei, materialele folosite, energia necesară pentru producție, țara în care este produsă mașina, consumul în viața reală și energia cu care este încărcată.

De ce un SUV electric mare poate fi penalizat

Aici apare partea incomodă pentru industria auto. O electrică mare, grea și cu baterie uriașă poate primi un scor mai slab decât se așteaptă mulți cumpărători. Nu pentru că mașinile electrice ar fi o idee proastă, ci pentru că masa și bateria contează enorm.

Un SUV electric de aproape trei tone are nevoie de mai multe materiale, o baterie mai mare, anvelope mai mari și mai multă energie pentru a se deplasa. În plus, producția bateriei are propria amprentă de carbon, mai ales dacă energia folosită în fabrică vine din surse poluante.

Aleksandar Damyanov, Technical Manager la Green NCAP, a rezumat destul de direct ideea într-un interviu pentru Elektroauto-News: „Mașina sustenabilă nu există astăzi, dar există mașini mai bune”.

Este o frază importantă pentru că taie din marketing. O mașină electrică poate fi mult mai eficientă decât una pe benzină, dar nu devine automat „verde” doar pentru că nu scoate fum.

Electric nu înseamnă automat eficient

Diferența dintre electrice poate fi uriașă. Un model electric mic, eficient și cu baterie dimensionată corect poate sta excelent la Green NCAP. În schimb, un SUV mare, cu autonomie mare obținută printr-o baterie foarte grea, poate pierde puncte exact acolo unde cumpărătorul credea că stă cel mai bine.

Aici se schimbă și modul în care ar trebui citite fișele tehnice. Mulți clienți se uită prima dată la autonomie. Cu cât mașina promite mai mulți kilometri, cu atât pare mai bună. Dar o autonomie mare obținută printr-o baterie imensă nu este automat o victorie pentru mediu.

Mai important devine consumul real în kWh/100 km, greutatea mașinii, dimensiunea bateriei și eficiența sistemului de propulsie. O electrică bună nu este doar cea care merge mult cu o încărcare, ci cea care consumă puțin pentru fiecare kilometru parcurs.

Producătorii nu pot controla testul după bunul plac

Un alt detaliu important este independența testelor. Potrivit Elektroauto-News, Green NCAP este finanțat printr-un consorțiu din care fac parte guverne, cluburi auto precum ADAC și FIA, dar constructorii auto nu au loc în board și nu decid ce mașini sunt testate.

Producătorii pot sponsoriza anumite teste, dar nu pot influența metodologia sau publicarea rezultatului. „Dacă un constructor alege o dată să facă un test, nu mai există cale de întoarcere”, a spus Aleksandar Damyanov.

Asta contează pentru că ratingurile de mediu pot deveni tot mai importante pentru cumpărători. Dacă până acum marketingul putea simplifica totul la „zero emisii”, noua metodologie pune mai multă presiune pe datele reale.

Ce înseamnă pentru noi, cumpărătorii

Pentru un șofer obișnuit, concluzia nu este că electricele nu merită. Din contră, multe dintre cele mai bune rezultate Green NCAP sunt obținute tot de mașini electrice. Diferența este că nu toate electricele sunt egale.

Dacă vrei o mașină cât mai eficientă, nu te uita doar la autonomie și la faptul că scrie „electric” pe portbagaj. Uită-te la consum, greutate, dimensiunea bateriei și tipul de utilizare. Pentru oraș, o electrică mică poate avea mult mai mult sens decât un SUV electric uriaș. Pentru drumuri lungi, eficiența la viteze mari și încărcarea rapidă devin mai importante decât o cifră frumoasă în broșură.

Green NCAP nu spune că există mașina perfectă. Spune doar că discuția trebuie dusă mai departe de eșapament. Iar asta este probabil cea mai sănătoasă schimbare: mașinile electrice rămân importante, dar nu mai primesc automat statutul de „verzi” doar pentru că nu ard benzină sau motorină în mers.

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