Trump câștigă din licență, nu din fabricarea ceasurilor

Trump Watches este una dintre cele mai vizibile afaceri de licențiere asociate cu Donald Trump. Important este că fostul și actualul președinte american nu produce direct ceasurile. Numele, imaginea și asemănarea sa sunt folosite printr-un acord de licență cu TheBestWatchesOnEarth LLC, o companie înregistrată în Wyoming.

Potrivit WatchPro, Trump a declarat venituri de 4,7 milioane de dolari din Trump Watches. De aici apare cifra spectaculoasă: dacă redevențele reprezintă, în mod obișnuit, 5-10% din veniturile wholesale, atunci vânzările angro ar putea fi undeva între 47 și 94 de milioane de dolari. La preț de retail, asta ar putea însemna aproximativ 80-160 de milioane de dolari.

Cu alte cuvinte, titlul cu „150 de milioane” nu înseamnă că există o confirmare directă că s-au vândut ceasuri de exact această sumă. Este o estimare făcută pornind de la banii încasați de Trump din licență.

Ce vinde Trump Watches

Ceasurile sunt promovate în principal prin site-ul GetTrumpWatches.com. Gama include modele cu nume precum Red Beauty, Patriot Two Tone, Liberty Blue and Gold sau colecția America 250, lansată pentru aniversarea a 250 de ani de independență a Statelor Unite.

Unul dintre modelele promovate este Independence Blue & Gold, limitat la 250 de bucăți și vândut cu 1.299 de dolari. Are carcasă și brățară placate cu aur, bezel cu pietre roșii, albe și albastre, diamante pe anse și indici cu diamante pe un cadran din aventurină albastră.

Partea tehnică este mai puțin spectaculoasă decât marketingul. WatchPro notează că modelul folosește un Miyota 8215, un mecanism automat produs de Citizen, iar locul de fabricație al ceasului nu este precizat.

Modelul de 100.000 de dolari

Cel mai scump produs din gamă este Trump Victory Tourbillon, cu preț de 100.000 de dolari. Ceasul are carcasă și brățară din aur de 18 karate și este decorat cu 122 de diamante.

În acest caz, producătorul mecanismului nu este menționat, dar descrierea spune că mecanismul este elvețian. Pentru un pasionat de ceasuri, acesta este exact genul de detaliu care contează: la un preț de 100.000 de dolari, numele producătorului mecanismului ar fi o informație foarte importantă.

Aici se vede diferența dintre un ceas cumpărat pentru valoarea horologică și unul cumpărat ca obiect politic, simbolic sau de colecție. Trump Watches nu vinde doar specificații. Vinde apartenență, mesaj și brand personal.

Cât de mare este afacerea, de fapt

WatchPro scrie că o afacere de licențiere care generează aproape 5 milioane de dolari anual pentru o celebritate sau un brand ar fi deja una dintre cele mai reușite din industria ceasurilor.

Pentru comparație, zona ceasurilor licențiate este foarte mare, dar de obicei discretă. Fossil Group a lucrat ani la rând cu branduri precum Armani, Diesel, Michael Kors, DKNY și Kate Spade, iar Movado Group are licențe pentru nume precum Coach, Hugo Boss, Lacoste și Tommy Hilfiger.

Diferența este că, în cazul Trump Watches, produsul nu trăiește doar din design sau din mecanism. Trăiește mai ales din numele Trump. Pentru susținători, ceasul poate fi un obiect de identitate. Pentru critici, este încă o dovadă că brandul Trump poate fi monetizat în aproape orice categorie, de la criptomonede la biblii, sneakerși și acum ceasuri.

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