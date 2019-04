Se numește Halictidae și este atrasă de sarea din transpirație, în acest caz de sarea din lacrimi, relatează The Guardian, care precizează că aceste albine pot fi confundate cu viespile sau muștele.

Medicul de la Spitalul Universitar Fooyins, care a reușit să extragă toate insectele (vii) din canalul lacrimal al femeii, s-a declarat șocat de incident, pe care l-a descris ca fiind „primul caz” de acest fel din lume.

Tânăra a povestit că îngrijea mormântul unei rude decedate și tăia buruieni, atunci când a simțit că i-a intrat ceva în ochi. Crezând că este vorba doar de pământ, s-a clătit cu apă și a mers la culcare. Dar, peste noapte, ochiul s-a umflat și a început să simtă o durere ascuțită sub pleoapă. A doua zi mers la spital, dar cu gândul că este vorba doar de o infecție. Faptul că nu s-a scărpinat la nivelul ochiului i-a salvat vederea.

Albinele din specia Halictidae nu sunt agresive, înțeapă doar dacă sunt atinse și sunt răspândite peste tot prin lume.

The story keeps giving..

Look at the TV pics from Taiwan.. these are not small bees. https://t.co/BvFzsjMjFy pic.twitter.com/maaKUCC9uq

— Rafael Epstein (@Raf_Epstein) 10 aprilie 2019