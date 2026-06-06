Datoriile trebuie să depășească echivalentul a 15 salarii minime brute pe economie

Astfel, pentru procedurile bazate pe plan de rambursare sau lichidare de active, datoriile trebuie să depășească echivalentul a 15 salarii minime brute pe economie.

În cifre, aceasta înseamnă un prag minim de 64.875 de lei, față de 60.750 de lei cât este în prezent. În cazul procedurii simplificate, destinată celor cu datorii mai mici, plafonul maxim crește la 43.250 de lei, comparativ cu 40.500 de lei anterior.

Conform Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), insolvența personală reprezintă un mecanism legal prin care persoanele ce nu își mai pot achita datoriile pot obține o restructurare a acestora sau chiar ștergerea parțială.

Cele trei variante pentru declararea falimentului personal

Există trei variante pentru declararea insolvenței personale: planul de rambursare a datoriilor, lichidarea activelor și procedura simplificată. Prima este destinată celor care au datorii de cel puțin 15 salarii minime brute și posibilitatea de redresare financiară.

Planul, care trebuie aprobat de creditori, include măsuri precum reeșalonarea sau reducerea ratelor și poate dura până la 60 de luni. În schimb, lichidarea activelor se aplică în cazurile de dificultăți financiare severe, iar debitorii își pot păstra doar strictul necesar pentru un trai rezonabil.

Procedura simplificată este rezervată persoanelor fără venituri sau bunuri executabile, care au datorii de până la 10 salarii minime brute.

Acest mecanism este accesibil, de exemplu, pensionarilor sau celor care și-au pierdut capacitatea de muncă, oferindu-le posibilitatea de a beneficia de ștergerea completă a datoriilor rămase după trei ani de supraveghere.

Pentru a demara oricare dintre aceste proceduri, cei interesați trebuie să depună o serie de documente, printre care acte ce dovedesc veniturile, situația profesională și datoriile acumulate în ultimii trei ani, dar și o propunere de plan de rambursare, acolo unde este cazul. Este obligatoriu și un preaviz de 30 de zile către creditori înainte de depunerea cererii.

Când s-a schimbat legea

În luna martie 2026, Comisia de insolvență la nivel central a adoptat noi criterii pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil în timpul procedurii de insolvență, conform Deciziei nr. 13/2026, publicată în Monitorul Oficial pe 7 aprilie.

Aceste criterii asigură menținerea unui standard minim de trai pentru debitori și familiile lor, luând în calcul cheltuieli pentru hrană, locuință și alte nevoi esențiale.

Valoarea coșului minim lunar de consum va fi ajustată în funcție de rata inflației, asigurând astfel o protecție sporită pentru cei aflați în dificultate financiară.

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