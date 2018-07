"Această ordonanță nu se dă", a spus Varujan Vosganian.

El a precizat că nu are niciun mandat să spună dacă se va da sau nu.

"În acest moment, eu nu pot să vă dau decât o certitudine, și certitudinea pentru noi este că nu am fost printre promotorii acestei ordonanțe de urgență și că ea nu se va da în ședința de Guvern. Întrebați PSD-ul!", a spus Vosganian.

El a precizat că nu a văzut o astfel de Ordonanță.

"Am fost întrebați dacă noi am inițiat o astfel de Ordonanță și noi am spus că nu și cred că devenim un pic plictisitori insistând pe acest subiect", a mai spus deputatul ALDE.

"Nu noi suntem inițiatorii acestei ordonanțe", a mai dat asigurări Vosganian.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a întâlnit cu premierul Viorica Dăncilă, luni, la sediul Guvernului, cu o zi înainte de ședința de Guvern și în contextul discuțiilor tot mai insistente despre iminența adoptării unei Ordonanțe de Urgență privind amnistia și grațierea.

Luni au avut loc și discuții între Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, la Parlament. Cei doi lideri ai coaliției de guvernare au discutat, luni, în biroul liderului PSD Liviu Dragnea,de la Parlament.

