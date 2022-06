Alec John Such, membru fondator al trupei Bon Jovi, a murit la vârsta de 70 de ani

Such a cântat alături de Bon Jovi din 1983 până în 1994, când formația a cunoscut succesul cu piese celebre precum „You Give Love a Bad Name”, „Livin’ on a Prayer” și „Bad Medicine”.

Acestuia i s-a atribuit meritul că a adus trupa împreună și a fost amintit ca un prieten drag care era „sălbatic și plin de viață”. Nu au fost făcute publice detalii despre cum sau unde a murit Alec John Such.

Alec John Such. Foto: Profimedia

Cântăreţul Jon Bon Jovi, care a condus trupa, a transmis pe Twitter că, „în calitate de membru fondator al Bon Jovi, Alec a fost parte integrantă în formarea trupei”.

„Ca să fiu sincer, ne-am găsit drumul unul către celălalt prin el”, a scris Jon Bon Jovi.

Născut la New York la 14 noiembrie 1951, Such a cântat inițial într-o trupă numită The Message.

Formaţia Bon Jovi figurează în „Rock and Roll Hall of Fame” alături de artişti şi grupuri legendare.

