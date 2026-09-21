Alegeri cu rezultat așteptat în Rusia: Ramzan Kadîrov, reales cu aproape 100% din voturi. Partidul lui Putin aduce în Duma de Stat veterani ai războiului cu Ucraina

Ramzan Kadîrov, aliat-cheie al liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, a fost reconfirmat pentru al cincilea mandat în fruntea Ceceniei. În paralel, partidul de guvernământ Rusia Unită se îndreaptă spre o majoritate constituțională fără precedent în parlamentul de la Moscova.

Comisia Electorală Centrală a Rusiei a anunțat că Ramzan Kadîrov a obținut 99,85% din voturile exprimate în regiunea autonomă din nordul Caucazului, potrivit Meduza. Procentul reprezintă o creștere față de ultimul scrutin din 2021, când Kadîrov fusese creditat cu 99,73%.

Această reconfirmare survine într-un moment în care presa internațională și canalele de analiză politică au speculat intens pe seama stării sale de sănătate. Deși zborurile frecvente ale avioanelor sale medicale și aparițiile publice tot mai rare au alimentat zgomotele de fundal privind probleme grave de sănătate, Kadîrov își menține controlul autoritar asupra regiunii.

Un fief personal garantat de la Kremlin

Conducător al Ceceniei din anul 2007, Kadîrov beneficiază de o libertate aproape totală din partea lui Vladimir Putin. La schimb, el garantează controlul strict al unei regiuni devastate în anii ’90 de două războaie sângeroase și de o insurgență islamistă.

Ascensiunea sa politică a început după anul 2004, când tatăl său, Ahmat Kadîrov, a fost ucis într-un atentat cu bombă pe un stadion din Groznîi. Organizațiile internaționale pentru drepturile omului acuză de ani de zile regimul de la Groznîi de represii violente, tortură și persecutarea sistematică a opozanților, jurnaliștilor și minorităților sexuale, acuzații respinse constant de administrația locală.

Rusia Unită obține o majoritate record în Duma de Stat

Scrutinul pentru parlamentul național și pentru legislativele regionale s-a desfășurat într-un climat politic complet controlat. Majoritatea candidaților antirăzboi sau ai opoziției reale au fost excluși din cursa electorală.

Președinta Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, a declarat că partidul Rusia Unită va obține în jur de 355 de locuri dintr-un total de 450 în Duma de Stat, depășind recordul anterior de 343 de mandate din 2016.

Formațiunea liberală Iabloko, singura care a încercat să candideze pe o platformă deschisă împotriva conflictului, a fost blocată de Curtea Supremă de la participarea pe listele de partid, iar candidații săi independenți au întâmpinat presiuni constante.

Veteranii din Ucraina, noua clasă politică promovată de Putin

Prezența la vot la nivel național a atins aproape 60%, cea mai ridicată din ultimii douăzeci de ani pentru alegerile parlamentare. În noua configurație a Dumei de Stat, cel puțin 86 de locuri vor fi ocupate de veterani ai războiului din Ucraina.