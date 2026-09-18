În regiunile ocupate din Ucraina, Rusia a început alegerile parlamentare pentru Duma de Stat. Procesul, desfășurat în prezența soldaților înarmați, este considerat ilegal de către Ucraina și Occident, transmite Onet.

Rusia organizează alegeri parlamentare în regiunile ucrainene ocupate, în perioada 18-20 septembrie 2026.

Sunt primele alegeri la care participă locuitorii zonelor anexate ilegal de Moscova în urma referendumurilor controversate din 2022.

În regiunea Donețk, votarea anticipată a început deja, iar procesul electoral are loc sub supravegherea strictă a soldaților înarmați.

Comisiile electorale mobile rusești s-au deplasat în zonele rurale cu urne portabile și cabine mobile de vot, iar locuitorii au fost filmați în timp ce votau sub supravegherea membrilor Comisiei Electorale Centrale din Rusia.

Autoritățile ucrainene și statele occidentale consideră aceste alegeri drept ilegale, catalogându-le drept „alegeri simulate” menite să legitimeze controlul rusesc asupra teritoriilor ocupate.

Toate partidele participante la alegeri susțin invazia Rusiei în Ucraina și politicile promovate de Vladimir Putin, eliminând astfel orice aparență de proces democratic.

În ciuda inițialei aprobări din partea Comisiei Electorale Centrale a Rusiei pentru participarea partidului de opoziție Iabloko, Curtea Supremă rusă a anulat această decizie la cererea naționaliștilor pro-Kremlin.

Scrutinul este considerat o formalitate, fără o competiție reală între partide.