Vladimir Putin îi roagă pe ruși să iasă la vot de vineri până duminică și să arate că sprijină războiul

Liderul de la Kremlin Vladimir Putin a recunoscut miercuri că vede în participarea la alegerile parlamentare programate în weekend în Rusia drept un barometru al sprijinului pentru război și i-a îndemnat pe ruși să participe în mod activ la vot, relatează Reuters.

Trei zile de „alegeri” pentru a asigura rezultatul dorit de regim

Rusia organizează așa-zise alegeri parlamentare timp de trei zile, începând de vineri dimineața până duminică seara, pentru a valida oficial componența Dumei de Stat (450 de mandatel) pentru următorii cinci ani.

Acesta este primul scrutin parlamentar ținut de regimul Putin în Rusia de la declanșarea invaziei la scară largă în Ucraina, pe 24 februarie 2022.

Sondajele de opinie arată că unii ruși au devenit tot mai îngrijorați de război, pe fondul atacurilor cu drone și problemelor economice care se agravează.

Sistemul politic din Rusia este strict controlat, iar unul dintre elementele lui este partidul Rusia Unită, care trebuie făcut și declarat învingător indiferent de situație pentru a menține regimul lui Putin.

Vladimir Putin susține că oamenii vor vota pentru soldații de pe front

Într-un discurs televizat adresat miercuri rușilor înaintea scrutinului, Vladimir Putin a evocat războiul și zonele ucrainene aflate ocupație rusească. El le-a transmis rușilor să iasă la vot pentru a susține soldații de pe front și pentru a „asigura victoria Moscovei”.

„Alegerea și voința voastră vor demonstra din nou că milioane de oameni susțin soldații noștri, că suntem un popor unit, legat de valori comune, de memoria istorică și de dragostea pentru patria noastră, și că nimeni nu va reuși să ne dezbine sau să ne intimideze, nici să ne submineze suveranitatea și sistemul nostru socio-politic”, a declarat liderul autocrat rus.

Putin a vorbit despre „suveranitate”, deși și-a făcut țara puternic dependentă de China, din cauza aventurismului militar din Ucraina.

„Știm pentru ce luptă Rusia și care este datoria fiecăruia dintre cetățenii săi”, a adăugat el.

Liderul rus propune un barometru fals

Deși vede în alegeri drept un barometru pentru susținerea războiului, Vladimir Putin a interzis singurul partid antirăzboi tocmai din teama ca să nu afle lumea care ar fi votul real împotriva agresiunii sale militare din țara vecină.

Rusia Unită, partidul lui Putin, se bucură de un sprijin de doar 25% în sondajele independente, în timp ce regimul manipulează datele spre o susținere de 33-37%. Celelalte partide incluse pe buletinul de vot sprijină la rândul lor regimul și sunt acceptate cu alte denumiri doar pentru asigurarea impresiei de pluripartidism.

Un grup de hackeri revendică un atac asupra serverelor CEC-ului din Rusia

Între timp, grupul anonim de hackeri CikLeak a revendicat miercuri că a spart serverele Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia, transmite EFE, potrivit Agerpres.

„Vrem ca cetățenii ruși să înțeleagă mai bine modul în care autoritățile pot manipula alegerile. Infrastructura CEC și a contractorilor săi (Rostelekom, Țifteh și alți participanți la dezvoltarea sistemului GAS Alegeri 2.0) a fost compromisă. Tot materialul a fost deja transmis jurnaliștilor”, afirmă hackerii.