Vučić a propus ca lista Partidului Progresist Sârb (SNS) pentru viitoarele alegeri parlamentare să poarte numele „Serbia Unită”, conform Blic, parte a grupului Ringier.

Vučić nu a spus și când va dizolva Parlamentul

Într-o declarație surprinzătoare, Vučić a afirmat că aceasta ar putea fi ultima ocazie în care se adresează unui public atât de numeros în calitate de președinte al Republicii. „Acestea sunt ultimele mele zile și ultimele mele săptămâni ca președinte al Republicii”, a spus el.

Președintele a subliniat că, de-a lungul celor 14 ani petrecuți în funcții publice, inclusiv ca viceprim-ministru, prim-ministru și președinte, și-a dedicat întreaga activitate țării. „Am iubit și încă iubesc Serbia mai mult decât orice altceva pe pământ”, a declarat Vučić, adăugând că deciziile luate în timpul mandatului său au fost întotdeauna ghidate de interesul național. El nu a precizat însă când va demisiona şi nici când ar putea dizolva parlamentul, o condiţie prealabilă pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

Pe lângă anunțul demisiei, Vučić a făcut un apel la unitate națională, propunând ca viitoarea listă electorală a SNS să poarte numele „Serbia Unită.” „Nu unită pentru ceva anume, ci Serbia Unită. Aceasta este cea mai frumoasă deviză pe care o putem avea”, a explicat el.

Vučić a subliniat importanța dialogului între cetățeni, indiferent de diferențele de opinie. „Vreau să fim cu toții împreună sub același acoperiș. Să putem vorbi unii cu alții. Să putem arăta că suntem diferiți de cei care recurg la violență”, a adăugat el.

Un bilanț al celor 14 ani în funcție

În discursul său, Vučić a prezentat realizările guvernării sale, inclusiv reducerea șomajului, creșterea investițiilor străine și modernizarea infrastructurii. „Am construit 651 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres în doar 12 ani, mai mult decât s-a construit în 70 de ani înainte”, a spus liderul sârb.

De asemenea, el a vorbit despre planurile de a crește salariile și pensiile în următorii doi ani, stabilind ținte ambițioase: un salariu mediu de 1.400 de euro și o pensie medie de 650 de euro. Totodată, Vučić a anunțat măsuri pentru sprijinirea celor mai vulnerabili cetățeni, subliniind că statul va acorda o atenție sporită celor cu venituri mici.

Privind spre viitor, Vučić a subliniat necesitatea accelerării dezvoltării economice și tehnologice a Serbiei. „Trebuie să dezvoltăm cel mai rapid. Vedeți acești roboți aici. În Serbia se vor produce roboți și multe alte tehnologii avansate”, a afirmat el, referindu-se la o nouă fabrică care urmează să fie inaugurată în august cu sprijinul partenerilor chinezi.

Demisie după un an și jumătate de proteste anticorupție

Vučić a recunoscut că, de-a lungul mandatului său, s-au comis și greșeli. „Am făcut multe greșeli, am făcut multe alegeri greșite. Oamenii pe care i-am numit nu meritau încrederea dumneavoastră”, a spus el, adăugând că este timpul să se ia măsuri pentru a corecta aceste erori.

El a făcut, de asemenea, un apel la respect și toleranță, subliniind nevoia de a condamna orice formă de violență, inclusiv împotriva adversarilor politici. ,,Trebuie să ne schimbăm atitudinea față de adversarii politici”, a subliniat Vučić.

Un alt punct important al discursului său a fost anunțul privind grațierea persoanelor care au comis infracțiuni minore din neglijență sau ignoranță. „Toți sunt poporul nostru. Suntem o singură familie, suntem Serbia”, a spus Vučić, menționând însă că această măsură nu se va aplica celor vinovați de infracțiuni grave.

Anunţul lui Vučić a venit după un an şi jumătate de proteste anticorupţie, conduse de studenţi, care au cuprins întreaga ţară, în urma prăbuşirii unui acoperiş la o gară din oraşul Novi Sad, din nordul ţării, care a provocat moartea a 16 persoane.

Cu câteva zile în urmă, în oraşul Novi Sad, studenţii au comemorat decesele şi au cerut organizarea unor alegeri generale anticipate.

Protestatarii, opoziţia şi grupurile pentru drepturile omului susţin că dezastrul de la gară a fost un semn al unei gestionări defectuoase la scară largă a proiectelor de construcţii de către guvern, precum şi al corupţiei. Activiştii din mişcarea condusă de studenţi afirmă că doresc să-i înfrunte pe Vucic şi pe SNS în viitoarele alegeri parlamentare şi prezidenţiale.

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