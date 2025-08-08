„Nu, nu intenționez să fac asta”, a spus Lukașenko într-un interviu video difuzat vineri de revista americană Time, referindu-se la prelungirea „domniei” sale.

Lukașenko se află la putere din 1994 și urmează să conducă până în 2030, când expiră actualul așa-zis mandat de președinte, care a început după așa-zisele alegeri din ianuarie anul acesta, denunțate de comunitatea internațională ca nefiind nici libere, nici corecte.

Belarusul a fost zguduit de proteste în contextul „scrutinului prezidențial” din vara anului 2020, manifestanții denunțând din nou trucarea alegerilor. Lukașenko a răspuns brutal, reprimând violent protestele și arestându-i pe liderii acestora și nu numai.

În ceea ce privește viitorul conducător al Belarusului, Lukașenko vrea ca acesta să urmeze politicile sale represive și „să nu arunce pur și simplu lucrurile peste bord”.

El a negat că fiul său Nikolai ar fi succesorul. „Nu, el nu este un succesor. Știam că veți întreba asta. Nu, nu, nu. Întrebați-l pe el, s-ar putea simți cu adevărat jignit”, a spus liderul de la Minsk.

Interviul acordat pentru o publicație americană este văzut ca un semn al dezghețării relațiilor între Minsk și Washington în actualul mandat al președintelui Donald Trump.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Mandatul lui Vladimir Putin (72 de ani) la Kremlin expiră, de asemenea, în 2030. Aflat la putere din august 1999, Putin a rescris mereu legile și Constituția pentru a-și prelungi șederea la Kremlin. Conform noilor revizuiri, liderul rus, un aliat al lui Lukașenko, își mai poate atribui un nou mandat de șase ani după cel care se încheie în 2030.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE