Sub pretextul că sunt autorități ale statului care luptă împotriva criminalității informatice, aceștia reușesc să panicheze utilizatorii și să le fure banii.

Cum funcționează noua metodă de fraudă

Mecanismul de atac se bazează pe tehnici de inginerie socială și pe crearea unei stări de urgență. Atunci când utilizatorii navighează pe internet, pe ecranul telefonului sau al calculatorului le este afișat un mesaj fals, care imită identitatea vizuală a unei instituții oficiale.

Utilizatorul este notificat că dispozitivul său (telefon sau PC) a fost blocat din cauza unor activități suspecte sau ilegale.

Pentru „deblocarea” imediată a dispozitivului, utilizatorului i se cere să plătească o așa-numită amendă în valoare de 2.480 de lei.

Victimei i se pune la dispoziție o pagină de internet clonată, unde este îndemnată să introducă rapid datele cardului bancar.

„ALERTĂ! Infractorii cibernetici se folosesc chiar şi de campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înşela oamenii. Scopul real este furtul datelor cardului bancar. Nicio instituţie a statului nu cere plata unei «amenzi» printr-o pagină de internet”, a transmis MAI.

Ce trebuie să faceți dacă vă apare acest mesaj pe ecran

Polițiștii rutieri și specialiștii în securitate cibernetică ai Poliției Române insistă pe un set de reguli stricte de siguranță pentru a nu cădea în plasa hackerilor:

Nu introduceți datele cardului: Niciodată nu completați numărul cardului, data expirării sau codul de securitate CVV/CVC pe pagini venite prin pop-up-uri sau linkuri suspecte.

Închideți imediat pagina: Dacă pe ecran apare un astfel de ecran de blocare, nu interacționați cu butoanele afișate. Închideți browserul sau tab-ul respectiv. În cele mai multe cazuri, dispozitivul nu este blocat real, ci este doar o pagină web care rulează pe tot ecranul (full-screen).

Nu efectuați nicio plată: Instituțiile statului (Poliția, ANAF, ministerele) nu încasează amenzi contravenționale sau penale prin linkuri directe de plată generate pe site-uri obscure și nu condiționează utilizarea aparaturii personale de astfel de taxe.

Distribuirea informației poate salva alte victime

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne le recomandă cetățenilor să discute despre această metodă cu rudele și prietenii, în special cu persoanele vârstnice sau cele mai puțin familiarizate cu mediul online, care sunt cele mai vulnerabile în fața unor astfel de atacuri.

O simplă distribuire a acestei avertizări poate împiedica alte persoane să își golească conturile bancare în doar câteva minute.

În cazul în care ați căzut deja în capcană și ați introdus datele cardului, blocați imediat cardul din aplicația de internet banking și contactați numărul de urgență al băncii emitente.

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