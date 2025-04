Videoclipuri postate de diverse instituții media rusești au arătat fum negru ieșind printre zgârie-norii districtului de pe malul râului Moskva.

🇷🇺 A car explosion in the underground parking lot of the Afimall shopping center in Moscow City triggered a fire.



Thick black smoke was observed, with preliminary reports suggesting the fire may have spread to a nearby construction site.



Emergency services are responding at the… pic.twitter.com/WCFc5t7T7O — The Global Beacon (@globalbeaconn) April 23, 2025

Cauza exploziei și dacă se afla cineva în vehicul în acel moment au fost neclare.

La Moscova, în dimineața de 24 iulie 2024, o mașină a explodat pe strada Siniavinskaia, rănind proprietarul mașinii și un pasager. Acest lucru a fost anunțat de serviciul de presă al Comisiei de anchetă.

