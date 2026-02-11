Peste 150 de cazuri confirmate doar din octombrie

UK Health Security Agency (UKHSA) a anunțat că, de la 1 octombrie, au fost identificate peste 150 de cazuri de infecții bacteriene digestive în rândul britanicilor care au călătorit în Capul Verde. Din cele 118 cazuri de Shigella raportate, aproximativ 112 erau asociate cu vacanțe în Capul Verde, în special în zonele Santa Maria și Boa Vista.

Autoritățile au identificat și 43 de cazuri de Salmonella, în trei grupuri separate, legate de călătoriile în această destinație. Firma de avocatură Irwin Mitchell reprezintă familiile celor șase persoane care au murit după ce s-au îmbolnăvit în timpul vacanțelor petrecute în Capul Verde din ianuarie 2023.

„Am mers în Capul Verde așteptând o pauză relaxantă, dar Mark s-a îmbolnăvit grav și nu și-a mai revenit niciodată”, a mărturisit soția unui dintre britanicii care și-au pierdut viața.

Capul Verde este un stat insular situat în Oceanul Atlantic, în largul coastei de vest a Africii, la aproximativ 500–600 de kilometri de Senegal, și este format din 10 insule vulcanice principale. Țara este cunoscută pentru plajele cu nisip fin, clima caldă pe tot parcursul anului și stațiuni turistice populare precum Sal și Boa Vista.

Autoritățile sanitare lansează un avertisment

Dr. Gauri Godbole, director adjunct pentru infecții gastrointestinale la UKHSA, a transmis că februarie este o perioadă populară pentru vacanțele la soare și că turiștii ar trebui să ia măsuri simple de precauție.

„Luarea câtorva măsuri simple împotriva diareei călătorului și a intoxicației alimentare poate face toată diferența”, a spus aceasta.

Autoritățile recomandă spălarea frecventă a mâinilor, consumul de apă îmbuteliată sau fiartă, evitarea gheții în băuturi și alegerea mâncărurilor bine gătite și servite fierbinți.

Ce sunt Shigella și Salmonella

Shigella și Salmonella sunt bacterii care provoacă infecții digestive, de obicei prin consumul de apă sau alimente contaminate. Infecțiile pot duce la diaree severă, febră, crampe abdominale și vărsături. În unele cazuri, mai ales la copii mici, vârstnici sau persoane cu boli preexistente, pot apărea complicații grave, inclusiv deshidratare severă sau infecții sistemice.

Potrivit UK Health Security Agency (UKHSA) și NHS, Shigella se transmite frecvent prin igienă precară sau contact cu suprafețe contaminate, în timp ce Salmonella este adesea asociată cu alimente insuficient preparate termic sau manipulate necorespunzător.

Un studiu al UKHSA a indicat că riscul de infecție ar putea fi legat de piscinele locale, apa din zonă, condițiile sanitare precare, dar și de bufeturile hotelurilor sau excursiile organizate. Familiile victimelor au deschis acțiuni în instanță pentru despăgubiri împotriva operatorului turistic Tui.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE