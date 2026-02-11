Peste 150 de cazuri confirmate doar din octombrie

UK Health Security Agency (UKHSA) a anunțat că, de la 1 octombrie, au fost identificate peste 150 de cazuri de infecții bacteriene digestive în rândul britanicilor care au călătorit în Capul Verde. Din cele 118 cazuri de Shigella raportate, aproximativ 112 erau asociate cu vacanțe în Capul Verde, în special în zonele Santa Maria și Boa Vista.

Autoritățile au identificat și 43 de cazuri de Salmonella, în trei grupuri separate, legate de călătoriile în această destinație. Firma de avocatură Irwin Mitchell reprezintă familiile celor șase persoane care au murit după ce s-au îmbolnăvit în timpul vacanțelor petrecute în Capul Verde din ianuarie 2023.

„Am mers în Capul Verde așteptând o pauză relaxantă, dar Mark s-a îmbolnăvit grav și nu și-a mai revenit niciodată”, a mărturisit soția unui dintre britanicii care și-au pierdut viața.

Capul Verde este un stat insular situat în Oceanul Atlantic, în largul coastei de vest a Africii, la aproximativ 500–600 de kilometri de Senegal, și este format din 10 insule vulcanice principale. Țara este cunoscută pentru plajele cu nisip fin, clima caldă pe tot parcursul anului și stațiuni turistice populare precum Sal și Boa Vista.

Autoritățile sanitare lansează un avertisment

Dr. Gauri Godbole, director adjunct pentru infecții gastrointestinale la UKHSA, a transmis că februarie este o perioadă populară pentru vacanțele la soare și că turiștii ar trebui să ia măsuri simple de precauție.

„Luarea câtorva măsuri simple împotriva diareei călătorului și a intoxicației alimentare poate face toată diferența”, a spus aceasta.

Autoritățile recomandă spălarea frecventă a mâinilor, consumul de apă îmbuteliată sau fiartă, evitarea gheții în băuturi și alegerea mâncărurilor bine gătite și servite fierbinți.

Ce sunt Shigella și Salmonella

Shigella și Salmonella sunt bacterii care provoacă infecții digestive, de obicei prin consumul de apă sau alimente contaminate. Infecțiile pot duce la diaree severă, febră, crampe abdominale și vărsături. În unele cazuri, mai ales la copii mici, vârstnici sau persoane cu boli preexistente, pot apărea complicații grave, inclusiv deshidratare severă sau infecții sistemice.

Potrivit UK Health Security Agency (UKHSA) și NHS, Shigella se transmite frecvent prin igienă precară sau contact cu suprafețe contaminate, în timp ce Salmonella este adesea asociată cu alimente insuficient preparate termic sau manipulate necorespunzător.

Un studiu al UKHSA a indicat că riscul de infecție ar putea fi legat de piscinele locale, apa din zonă, condițiile sanitare precare, dar și de bufeturile hotelurilor sau excursiile organizate. Familiile victimelor au deschis acțiuni în instanță pentru despăgubiri împotriva operatorului turistic Tui.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultimă oră/ În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii împotriva lor”
Viva.ro
Ultimă oră/ În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii împotriva lor”
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
Unica.ro
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
Elle.ro
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
gsp
Mircea Lucescu pleacă în Belgia. Iată ultimele detalii: „Merge la unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume, un român”
GSP.RO
Mircea Lucescu pleacă în Belgia. Iată ultimele detalii: „Merge la unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume, un român”
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
GSP.RO
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
Parteneri
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Libertateapentrufemei.ro
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Avantaje.ro
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit
Tvmania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit

Alte știri

Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
Analiză
Știri România 07:00
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
Un voluntar ISU a văzut cum un bărbat s-a prăbușit în fața lui, iar intervenția rapidă i-a salvat viața
Știri România 10 feb.
Un voluntar ISU a văzut cum un bărbat s-a prăbușit în fața lui, iar intervenția rapidă i-a salvat viața
Parteneri
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul.ro
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Momentul care a zguduit vestiarul FCSB! Ce spune Gigi Becali după 17 ani despre conflictul cu Bergodi
Fanatik.ro
Momentul care a zguduit vestiarul FCSB! Ce spune Gigi Becali după 17 ani despre conflictul cu Bergodi
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Elle.ro
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Alejandro Fernandez, partenerul lui Emil Rengle, anunț după semifinala Eurovision România 2026: „Mă simt acasă aici! Eu sunt Alexandru acum. Da, eu vreau să fiu român”
Exclusiv
Stiri Mondene 10 feb.
Alejandro Fernandez, partenerul lui Emil Rengle, anunț după semifinala Eurovision România 2026: „Mă simt acasă aici! Eu sunt Alexandru acum. Da, eu vreau să fiu român”
După eliminarea de la Survivor România 2026, Călin Donca a făcut dezvăluiri despre perioada petrecută la închisoare. Ce a spus despre polițistul Marian Godină: „Lucrurile ar fi stat diferit”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 10 feb.
După eliminarea de la Survivor România 2026, Călin Donca a făcut dezvăluiri despre perioada petrecută la închisoare. Ce a spus despre polițistul Marian Godină: „Lucrurile ar fi stat diferit”
Parteneri
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
TVMania.ro
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
Prea scump un apartament în Capitală? În Ţara Galilor cumperi o insulă întreagă cu aceiaşi bani
ObservatorNews.ro
Prea scump un apartament în Capitală? În Ţara Galilor cumperi o insulă întreagă cu aceiaşi bani
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Mediafax.ro
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Marius, un tânăr de 37 de ani din Suceava, a fost găsit fără suflare la câteva zile după ce a fost dat dispărut. Vestea a căzut ca un trănet peste familia sa
KanalD.ro
Marius, un tânăr de 37 de ani din Suceava, a fost găsit fără suflare la câteva zile după ce a fost dat dispărut. Vestea a căzut ca un trănet peste familia sa

Politic

Şedinţa de azi a CCR pentru pensiile speciale este incertă după ce Gheorghe Stan, judecătorul propus de PSD, a intrat în concediu, iar Lia Savonea a cerut sesizarea CJUE
Politică 07:16
Şedinţa de azi a CCR pentru pensiile speciale este incertă după ce Gheorghe Stan, judecătorul propus de PSD, a intrat în concediu, iar Lia Savonea a cerut sesizarea CJUE
Curtea de Apel București este așteptată să decidă azi în privința legalității numirii judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR, după trei amânări
Politică 07:09
Curtea de Apel București este așteptată să decidă azi în privința legalității numirii judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR, după trei amânări
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Calculele de play-off, în direct la Fanatik SuperLiga: “FCSB vine tare din urmă!”
Fanatik.ro
Calculele de play-off, în direct la Fanatik SuperLiga: “FCSB vine tare din urmă!”
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe