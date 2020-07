Prezentatoare de știri și influencer pe bani! Alessandra Stoicescu face publicitate mascată la teste COVID!

Nicăieri în UE sau în țările democratice vedetele știrilor nu pot fi plătite de companii, tocmai pentru ca ele să poată relata obiectiv despre oricine.

Alessandra Stoicescu, prezentatoarea Observatorului Antenei 1, sau Daniel Buzdugan, de la emisiunea matinală a Radio Zu, fac publicitate mascată pe conturile de Facebook și Instagram, mai multor firme, de la clinici de teste COVID la ceaiuri detox.

Vedetele primesc în jur de 1000 de euro pe lună pentru aceste postări, susțin sursele Libertatea.

Întrebată de ziar, Alessandra Stoicescu a răspuns cu un emoticon că “Ați observat tocmai postările cu ceaiul, probabil datorită siluetei mele :) ”.

E a continuat spunând că pe social media ”sunt postări asumate de promovare”. Altfel spus, Stoicescu susține că publicul ar trebui să știe că ceea ce postează ea pe Facebook sau pe Instagram e publicitate.

Joi, 23 iulie, pe constul de Instagram al Alessandrei Stoicescu a apărut o postare pentru o clinică privată care face teste pentru depistarea COVID-19. Nemarcată ca publicitate.

“Atunci cand nu îți dorești nimic mai mult decât să rezolvi o situație rapid, în siguranță și într-un singur loc, fără să stai la cozi și în aglomerație, ExMedica e clinică unde te poti lasa cu încredere pe mâinile profesioniștilor. Testul de referință pentru Covid-19 prin metoda Real Time PCR se poate elibera și în limba engleză, autorizat, tot la ExMedica”, se arată în postarea Sandrei Stoicescu.

În aceeași seară, în buletinul Antenei 1, erau difuzate știri despre testarea COVID.

Postarea Alessandrei Stoicescu pe Instagram, în care promovează clinica ExMedica, fără să semnaleze fanilor

Publicitatea fără “P”, “Ad” sau cu opțiunea aplicației Instagram care să marcheze conținutul plătit apare pe contul ziaristei și pentru un ceai detox, începând din ianuarie 2020.

Momentul acela din zi când am timp pentru mine și mă relaxez cu un ceai bun, natural și cu multe beneficii, energizant, care mă ajută să fiu în formă maximă. Alessandra Stoicescu, pe Instagram:

Alessandra Stoicescu are ceva mai mult de 52.000 de fani pe Instagram.

Ce scrie în Codul deontologic al jurnalistului

Prin definiția sa în toată lumea civilizată, profesia de jurnalist nu permite practicantului să fie plătit de firme sau orice organizații guvernamentale sau comerciale ca să promoveze produsele acestora.

E un conflict de interese să primești bani, produse sau servicii de la oricine, ca jurnalist, pentru că se presupune că-ți poate afecta obiectivitatea de a relata fără părtinire.

Practica e interzisă și prin Codul de etică al jurnalistului al Convenției Organizațiilor de Media din România adoptat în 2009.

Potrivit articolului 4, “folosirea statutului de jurnalist şi a informaţiilor obţinute în exercitarea meseriei pentru a obţine beneficii personale sau în favoarea unor terţe părţi este inacceptabilă şi constituie o gravă încălcare a normelor deontologice”.

Alessandra Stoicescu ne-a răspuns cu emoticonul

Libertatea a întrebat-o pe prezentatoarea buletinului informativ al Antenei 1 dacă postările sunt plătite de firme și ea a confirmat.

Răspunsul trimis de Alessandra Stoicescu

“Ați observat tocmai postările cu ceaiul, probabil datorită siluetei mele . Pe toate conturile din social media, postările care conțin numele și linkul activ către un produs, un loc sau o companie, sunt postări asumate de promovare”, a spus Alessandra Stoicescu joi, pentru Libertatea.

Daniel Buzdugan: „Eu promovez restaurante sau pensiuni și nu iau bani. Dar aici am un contract”

Coleg de trust cu Alessandra Stoicescu, Daniel Buzdugan, vocea matinalului de la Radio ZU, a recunoscut și el pentru Libertatea că are contract pentru promovarea ceaiului cu firma respectivă, dar că în alte cazuri promovează branduri și nu primește bani.

“Eu în ultima perioadă beam câte opt, nouă cafele pe zi. Începusem să am dureri mari de stomac. Așa am ajuns la firma asta de ceaiuri pe care chiar îl consum. Beau ceaiul ăsta pentru că mă ajută. Am un contract cu ei, primesc bani, iar în postările mele trebuie să îi tăguiesc și să scriu profilul paginii respective. Nu cred că încalc ceva că nu marchez postarea cu publicitate. Nu există o reglementare clară în acest sens. Nu?”, a explicat Buzdugan pentru ziar.

Dacă vă uitați pe pagina mea am zeci de postări în care promovez diverse locuri: restaurante, pensiuni, mănăstiri etc… Nu iau niciun ban de la nimeni să fac chestiunea asta. Mie îmi place să merg prin țară și când găsesc locuri care-mi plac scriu experiența pe care am trăit-o acolo. Asta nu înseamnă că este ceva plătit. Daniel Buzdugan, Radio Zu:

Adrian Mutu, postări pe bandă rulantă

Alessandra Stoicescu și Daniel Buzdugan nu sunt singurele persoane publice sau vedete care promovează ceaiurile de slăbit pe contul de Instagram fără să le marcheze ca fiind publicitate.

Unul dintre cei mai importanți și cunoscuți sportivi români plătiți să promoveze aceste ceaiuri este Adrian Mutu. Fostul atacant al echipei naționale, în prezent selecționer al echipei Under 21 a României, este unul dintre cei mai activi în promovarea acestor produse de slăbit.

Câteva dintre postările lui Mutu:

20 martie : „Chiar dacă am ales sa stăm izolați, nu înseamnă că ne neglijăm stilul de viață sănătos, dimpotriva. Eu, de exemplu, am ales sa beau zilnic Sicuro Slim, ceaiul de detoxifiere, care mă ajută să-mi mențin și o imunitate foarte bună”

: „Chiar dacă am ales sa stăm izolați, nu înseamnă că ne neglijăm stilul de viață sănătos, dimpotriva. Eu, de exemplu, am ales sa beau zilnic Sicuro Slim, ceaiul de detoxifiere, care mă ajută să-mi mențin și o imunitate foarte bună” 5 aprilie: „Un ceai detoxifiant, pe care l-am integrat în programul meu de zi cu zi. Fac sport, mănânc sănătos și beau Sicuro Slim, care îmi taie pofta de mâncare și elimină excesul de apă din organism.

Nici Mutu nu a răspuns apelurilor Libertatea pentru a comenta această situație.



Bianca Drăgușanu: „Doza mea de energie”

Bianca Drăgușanu, fosta asistentă a lui Dan Capatos are Instagramul plin cu postări prin care promovează ceaiul. Aceasta a publicat fotografii cu produsul pe 5, 21, 31 martie, 28 aprilie, 8, 13, 21 mai, 3, 9 iunie, dar și 2, 16, 23 iulie. 12 postări!, toată fără publicitate.

„Doza mea zilnică de energie și detoxifiere într-o singură linguriță de ceai magic și nu orice ceai, ci Sicuro Slim”, „După mesele copioase de Paște, astăzi m-am reîntors la antrenamentele mele și ceaiurile Sicuro Slim” sau „Sicuro Slim este parte din rutina mea în fiecare dimineață pentru un boost de energie, detox și stare de bine pe parcursul întregii zile!” sunt câteva dintre mesajele postate de Drăgușanu.

O mie de euro pe lună, iar tagul identic de Instagram se primește de la PR-ul firmei

Una dintre vedete cu contract pentru promovarea produsului de slăbit a dezvăluit termenii afacerii, pentru Libertatea. A preferat să-și păstreze anonimatul.

„Se încheie contracte legale, iar suma pe care o primesc vedetele respective este de o mie de euro. Suma este pentru o lună de zile, în care postezi de câteva ori. De cele mai multe ori se primesc textele de la PR-ul firmei. Pe care le poți adapta, să le modifici, dar trebuie să primești acceptul lor. E obligatoriu să tăguiești fotografia către profilul firmei și să menționezi în text numele produsului respectiv”, a explicat vedeta aflată dub contract.

Tagul de pe Instagram este trecut, prin contract, același, identic la postările tuturor vedetelor care participă la respectiva campanie.

„Am făcut mai multe poze într-o zi pe care le-am păstrat ca să le postez pe durata unei luni de zile. Nu am băut nicio picătură din ceaiul ăsta M-a căutat o reprezentantă a firmei și am fost de acord să postez pe Instagram și atâta tot”, spune un alt om din showbiz.

Pe lista celor care mai promovează acest ceai de slăbit se numără Brigitte Pastramă, Karmen Ștefănescu, Andreea Tonciu, Maria Constantin, Diana Dumitrescu, Andrei Filcea (Flick), Cătălin Botezatu, Oana Matache, Mirela Vaida, Loredana Chivu, Raluca Dumitru, Raluca Bădulescu

Compania care comercializează ceaiurile: „Avem contracte cu vedetele, primesc bani, dar nu e nimic ilegal că nu marchează postările!”

Libertatea a luat legătura cu PR-ul companiei care comercializează ceaiurile respective, Mirela Chirilă, iar acesta a recunoscut că vedetele contractate primesc bani pentru promovarea produselor respective și nu li se impune să nu le marcheze ca publicitate

– Libertatea: Bună ziua, voiam să vorbim despre promovarea produselor dumneavoastră de către vedete.

– Este un acord de testare al produselor noastre. Există un acord pe care noi îl încheiem cu fiecare persoană, iar tot ce scrie în el este confidențial. Deci, nu pot să vă dau detalii din el.

– Dacă există un contract, vedetele de ce nu marchează postările pe Instagram?

– Pentru că nu este obligatoriu să facă lucrul acesta. Nu există nicio legislație care să te oblige să faci asta. Nu e nimic ilegal.

– Nu e ilegal, dar ele primesc bani de la compania dumneavoastră.

– Așa este. Este o publicitate, dar nu există o reglementare. Ține de fiecare persoană dacă marchează sau nu postările respective.

– Dacă există un contract ele primesc bani…

– Da, fiecare persoană primește o sumă. Diferă de la una la alta. Nu vă pot da detalii despre acest lucru. E confidențial. Dar, da, primesc bani ca să le testeze și să-și spună părerea.

– Sunt multe vedete care promovează produse și nu marchează postările.

– Pentru că lumea s-a schimbat și nu mai trebuie să ducem vorba din gură în gură ca să aflăm despre ceva. Postăm pe Facebook, pe Instragram, ne promovăm altfel produsele… Sunt zeci de vedete care promovează ceaiuri, produse cosmetice sau haine.

– Și nici ele nu le marchează ca fiind publicitate.

– Așa este. V-am spus că nu este obligatoriu să se întâmple acest lucru. Dar ca simplu utilizator îți dai seama imediat că e reclamă. Primesc produse pentru testare, iar unele vedete își spun părerile despre ele în postările lor.

– Există în contractele pe care le aveți clauze să nu le marcheze ca fiind publicitate?

– Exclus acest aspect. Sigur nu!

– După ce postează există și alte discuții suplimentare cu ele?

– Au fost situații, dar rare în care unele din persoane ne-au spus că nu le place gustul, că au folosit mai mult, sau tot așa. Ele trebuie să facă testarea și să ne comunice dacă instrucțiunile de folosite sunt corect, dacă totul e OK. Mai mult, au fost și discuții între firma de PR și persoanele respective pe marginea produselor folosite.

– Ca simplu utilizator pe dumneavoastră nu v-ar induce în eroare astfel de postări?

– Mediul online s-a schimbat serios în ultimii ani, iar lumea știe foarte bine care este rolul acestor influenceri. E clar că te prinzi din prima că e o reclamă ce promovează produsele respective. Fie că vorbim de creme, alcool sau alte produse.

Cazul vedetelor nu este unul singural. În urmă cu două zile, Pagina de Media scria despre alte zeci de vedete tv și influenceri care fac reclamă ascunsă unui alt ceai de slăbit. Pe lista lungă se aflau Andreea Marin, Ilinca Vandici, Gina Pistol, Andreea Mantea, Dan Capatos, Andreea Berecleanu, Andreea Antonescu, Andreea Bălan, Adelina Pestrițu, Adriana Bahmuțeanu, Anna Lesko sau Anda Adam.

