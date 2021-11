Soțul Oanei Zăvoranu a ajuns în atenția autorităților după ce a fost acuzat de o fostă angajată că ar fi agresat-o. Totul s-ar fi întâmplat în clinica pe care vedeta și Alex Ashraf o dețin, iar o angajată susține că bărbatul ar fi agresat-o și i-ar fi vorbit urât după ce și-a cerut drepturile.

Alex Ashraf prezintă o altă parte parte a poveștii și spune ce s-ar fi întâmplat în sediul clinicii. Soțul Oanei Zăvoranu declară că, de fapt, el ar fi fost cel agresat în toată această situație.

„Dacă vin psihopate de genul ăsta care încep să urle, deci n-au ce să caute. Trebuie dați afară din clinică. Domnișoara stătea de vorbă cu cineva cu care nu trebuia să vorbească. Le-am spus «Cine vorbește cu aceste persoane pleacă». Am început să dau afară din personalul angajat de fostul management. Nu am dat-o afară pentru că își făcea treaba, însă până a început să-mi bage bețe în roate. Mi-a dat mesaje săptămâna trecută că ea nu mai vine la serviciu. I-am zis ca nu se poate să plece și să nu am pe cine să las în locul ei. Aseară, a început să dea mesaje colegelor, tuturor angajaților.

M-a sunat și pe mine și pe toată lumea. Am blocat-o, pentru că ne stresa pe toți. Și le-am spus tuturor că nu mai are ce să caute în clinică. Și că nu mai au ce să vorbească cu ea. Încetarea de contract am zis că o fac cu data de 10. La mine în clinică, salariile se dau între 5 și 10. Azi suntem în 3. Domnișoara a venit să facă mare tam-tam de frustrare că a fost blocată de toată lumea și nu avea acces la nimeni. A venit și a făcut scandal în clinică, în centrul de testare COVID”, povestește Alex Ashraf pentru CANCAN.

Alex Ashraf: „Dacă mergea Oana, o călca în picioare”

Bărbatul mai spune că a fost amenințat de angajata sa și l-a avertizat că va veni cu Poliția. Soțul Oanei Zăvoranu mărturisește că a luat-o de braț pe aceasta și a dat-o afară din clinică. Mai mult, Alex Ashraf declarată că el a fost cel care a sunat la Poliție din cauza faptului că femeia ar fi devenit foarte agresivă.

„A început să înjure, să amenințe angajații și că vine cu presa, cu Poliția. A venit în clinică cu masca pe jumătate de față. Pacienții erau panicați, speriați. A început să înjure, să amenințe angajații, a spus că vine cu presa, cu Poliția. Mai bine am zis să merg eu, că dacă mergea Oana, o călca în picioare. Am mers la clinică cu gândul să aplanez situația. Am ajuns și i-am spus direct să iasă afară, că o să-i dau contractul încheiat cu data de 10. Ea a început să mă amenințe cu CANCAN, cu presa.

I-am spus să iasă afară că nu are masca pe față și că pacienții se sperie. Am luat-o de braț și am scos-o afară. Înspre ieșire m-am împiedicat, am căzut din cauza ei și m-am lovit la braț. Ea m-a apucat de un lanț, am un lanț cu scorpion primit de la mama și soția mea. Iar când e vorba de lanțul ăsta chiar țin, pentru că are o valoare sentimentală foarte mare. Când vine vorba de mama îmi e foarte greu, pentru că mama a fost Dumnezeul meu.

I-am zis să îmi dea drumul la lanț, mi-a zis că nu vrea. Urla la toată lumea că vai, mă omoară, mă bate, că își vrea banii. Și-a aruncat ea ochelarii ca să facă pe victima. Eu am sunat la Poliție”, a mai declarat Alex Ashraf pentru sursa mai sus menționată.

Ce spune asistenta de la clinica Oanei Zăvoranu

Tot pentru CANCAN, asistenta își spune partea ei de adevăr. Femeia susține că Alex Ashraf a fost agresiv cu ea.

„Eu colaborez cu clinica din 2019. Sunt asistent medical cu competență pe radiologie. Am început colaborarea când aici era tatăl domnului Alex. S-a înființat apoi o firmă, pentru a putea factura orele lucrate în clinică…

Ei au venit din luna septembrie. Atunci, au stat de vorbă cu fiecare angajat, au spus că vai, ce persoană minunată sunt, că mă vor în conducerea clinicii”, spune asistenta.

„Nu e vorba de salariu aici. E vorba de o colaborare. Adică eu am o societate care a încheiat un contract cu dânșii… E adevărat, este în termenul legal (plata), dar eu nu zic că au întârziat cu banii. Eu doar le-am solicitat să-mi spună data la care mă plătesc. Că nu aveau o dată fixă, mă plăteau, de regulă, pe 5. El putea să mă plătească și pe 1, nu eram în afara termenului, e adevărat”, a continuă femeia.

Au fost efectuate trei apeluri la 112 și doar Poliția a putut aplana conflictul dintre cei doi.

„N-a căzut nimeni, repet, o să se vadă pe camere. A chemat paza, eu am sunat la 112, nu știu dacă el a făcut-o, și a mai sunat cineva de vizavi. Au fost trei apeluri la 112. A venit paza, mi-a spus că stau pe domeniu public, am coborât pe trotuar, în fața clinicii.

Am continuat să le cer banii, pentru că este munca mea, și să-mi spună când îmi dau banii și că nu plec de acolo fără un contract încheiat și cu obligația de plată, măcar să-mi spună până când. A încercat să-mi zică că pe 10, i-am spus că asta trebuia să facă de la început și nu se mai ajungea aici și să-mi dea contractul de încheiere.

Au venit domnii de la Poliție, ne-au invitat la secție, unde fiecare am depus câte o declarație. Și cam asta s-a întâmplat. Nu am făcut scandal”, a încheiat fosta asistentă a clinicii lui Alex Ashraf.

