„La data de 26.09.2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă a inculpatului de 17 ani, pentru o perioadă de 30 de zile”, a transmis DIICOT, parchetul care a făcut propunerea de arestare preventivă.

Reamintim că mai multe școli, spitale, televiziuni și instituții publice au primit mesaje de amenințare în această săptămână privind comiterea de atacuri, a transmis Poliția. „Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulţi copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge Poliţia, mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”, scria Alexandre Lucas Iancu duminică, 21 septembrie. Zilele următoare, a trimis mesaje similare în zeci de judeţe.

Pe 25 septembrie, tânărul de 17 ani a fost reținut de DIICOT pentru ameninţări în scop terorist, iar instituția a transmis că băiatul a fost ajutat de o fată de 14 ani.

„La datele de 21 și 23.09.2025, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani a transmis mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparținând unor instituții de învățământ, unități medicale, unități de poliție, posturi de televiziune și alte instituții de pe întreg teritoriul României, în care proferau amenințări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic”, au explicat procurorii.

Alexandre Lucas Iancu a fost dus la Spitalul de Psihiatrie Obregia, sub paza poliției, după care a fost readus în arest. Apoi, anchetatorii au cerut arestarea preventivă, iar vineri seară, 26 septembrie, Curtea de Apel București a dat curs cererii DIICOT.

Foarte important, Alexandre Lucas Iancu este același adolescent despre care Libertatea a scris că justiția din SUA a emis în decembrie 2024 un mandat de arestare pentru terorism și pornografie infantilă. Pe scurt, în perioada 2023-2024, a convins cel puțin șase adolescente să-i trimită imagini cu ele în ipostaze indecente. Când fetele refuzau, tânărul trimitea în numele lor amenințări cu bomba către mai multe instituții.

Cu toate acestea, justiția română a refuzat extrădarea. Mai întâi, Curtea de Apel București a considerat în mai 2025 că pedeapsa pe care Alexandre Lucas Iancu o putea primi în SUA este mult mai mare decât cea prevăzută în România. Mai exact, în Statele Unite, tânărul risca închisoarea pe viață. Ulterior, și Înalta Curte de Casație a decis că adolescentul nu trebuie extrădat în SUA.