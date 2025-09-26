„La data de 26.09.2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă a inculpatului de 17 ani, pentru o perioadă de 30 de zile”, a transmis DIICOT, parchetul care a făcut propunerea de arestare preventivă.

Reamintim că mai multe școli, spitale, televiziuni și instituții publice au primit mesaje de amenințare în această săptămână privind comiterea de atacuri, a transmis Poliția. „Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulţi copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge Poliţia, mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”, scria Alexandre Lucas Iancu duminică, 21 septembrie. Zilele următoare, a trimis mesaje similare în zeci de judeţe.

Pe 25 septembrie, tânărul de 17 ani a fost reținut de DIICOT pentru ameninţări în scop terorist, iar instituția a transmis că băiatul a fost ajutat de o fată de 14 ani.

„La datele de 21 și 23.09.2025, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani a transmis mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparținând unor instituții de învățământ, unități medicale, unități de poliție, posturi de televiziune și alte instituții de pe întreg teritoriul României, în care proferau amenințări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic”, au explicat procurorii.

Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
Recomandări
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Alexandre Lucas Iancu a fost dus la Spitalul de Psihiatrie Obregia, sub paza poliției, după care a fost readus în arest. Apoi, anchetatorii au cerut arestarea preventivă, iar vineri seară, 26 septembrie, Curtea de Apel București a dat curs cererii DIICOT.

Foarte important, Alexandre Lucas Iancu este același adolescent despre care Libertatea a scris că justiția din SUA a emis în decembrie 2024 un mandat de arestare pentru terorism și pornografie infantilă. Pe scurt, în perioada 2023-2024, a convins cel puțin șase adolescente să-i trimită imagini cu ele în ipostaze indecente. Când fetele refuzau, tânărul trimitea în numele lor amenințări cu bomba către mai multe instituții.

Cu toate acestea, justiția română a refuzat extrădarea. Mai întâi, Curtea de Apel București a considerat în mai 2025 că pedeapsa pe care Alexandre Lucas Iancu o putea primi în SUA este mult mai mare decât cea prevăzută în România. Mai exact, în Statele Unite, tânărul risca închisoarea pe viață. Ulterior, și Înalta Curte de Casație a decis că adolescentul nu trebuie extrădat în SUA.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Jorge, dezvăluiri fără perdea în prima ediție „Dincolo de copertă”. Ce i-a spus tatăl lui în ziua în care a devenit major: „Să știi că tu ajungi la pușcărie nu eu”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu: "I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle" Detalii de ultim moment despre moartea jurnalistei
Viva.ro
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu: "I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle" Detalii de ultim moment despre moartea jurnalistei
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
Elle.ro
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
gsp
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
GSP.RO
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
GSP.RO
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
Parteneri
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Libertateapentrufemei.ro
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei
Tvmania.ro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei

Alte știri

Maria Dănilă, prima femeie din România care a cucerit cele mai înalte trei vârfuri din lume: „Munții nu pot fi îmblânziți, poți doar spera că te vor lăsa să-i urci”
Interviu
Știri România 20:00
Maria Dănilă, prima femeie din România care a cucerit cele mai înalte trei vârfuri din lume: „Munții nu pot fi îmblânziți, poți doar spera că te vor lăsa să-i urci”
România intră în jocul războiului: parteneriat cu Ucraina pentru producția de drone. Ce spune Cristian Diaconescu
Știri România 19:54
România intră în jocul războiului: parteneriat cu Ucraina pentru producția de drone. Ce spune Cristian Diaconescu
Parteneri
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la mama” și șase batoane de salam
Adevarul.ro
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la mama” și șase batoane de salam
Ioana Popescu i-a dat mesaj lui Gigi Becali cu o săptămână înainte să moară! Ce favor i-a cerut „devoratoarea de fotbaliști”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ioana Popescu i-a dat mesaj lui Gigi Becali cu o săptămână înainte să moară! Ce favor i-a cerut „devoratoarea de fotbaliști”. Exclusiv
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Fiica Andreei Marin nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile. Ce a dezvăluit vedeta despre planurile de viitor ale Violetei: „Se va descurca”
Elle.ro
Fiica Andreei Marin nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile. Ce a dezvăluit vedeta despre planurile de viitor ale Violetei: „Se va descurca”
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat

Monden

Teona Stavarachi, prima reacție după ce a participat la „Vocea României”: „Drumul e mai important decât succesul”
Interviu
Stiri Mondene 21:35
Teona Stavarachi, prima reacție după ce a participat la „Vocea României”: „Drumul e mai important decât succesul”
Jorge, dezvăluiri fără perdea în prima ediție „Dincolo de copertă”. Ce i-a spus tatăl lui în ziua în care a devenit major: „Să știi că tu ajungi la pușcărie nu eu”
Exclusiv
Stiri Mondene 20:00
Jorge, dezvăluiri fără perdea în prima ediție „Dincolo de copertă”. Ce i-a spus tatăl lui în ziua în care a devenit major: „Să știi că tu ajungi la pușcărie nu eu”
Parteneri
Seamănă cu Brigitte Bardot?! Secretul din spatele succesului Andreei Esca: mama ei, femeia care ar fi putut fi actriță. Imagini rare și povestea fascinantă a vieții ei
TVMania.ro
Seamănă cu Brigitte Bardot?! Secretul din spatele succesului Andreei Esca: mama ei, femeia care ar fi putut fi actriță. Imagini rare și povestea fascinantă a vieții ei
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
ObservatorNews.ro
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Acuzații ȘOCANTE la adresa lui Neymar: „Dependent de whisky, băuturi energizante și narghilea” » Scandalul izbucnit în Brazilia
GSP.ro
Acuzații ȘOCANTE la adresa lui Neymar: „Dependent de whisky, băuturi energizante și narghilea” » Scandalul izbucnit în Brazilia
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
GSP.ro
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
Parteneri
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax.ro
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
Wowbiz.ro
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
KanalD.ro
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”

Politic

Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie
Politică 17:34
Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie
Cele mai mari 40 de pensii din România sar de 50.000 de lei. Campionul seniorilor, venit de 108.627 de lei
Exclusiv
Politică 17:30
Cele mai mari 40 de pensii din România sar de 50.000 de lei. Campionul seniorilor, venit de 108.627 de lei
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Actorul din „Las Fierbinți”, replică tăioasă pentru echipele din București: „Dinamo nu înseamnă nimic. Nici FCSB sau Rapid”
Fanatik.ro
Actorul din „Las Fierbinți”, replică tăioasă pentru echipele din București: „Dinamo nu înseamnă nimic. Nici FCSB sau Rapid”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt