Medicul Alexandru Rafila se afla deja în izolare, după ce soția sa a fost diagnosticată cu noul coronavirus.



„Mă simt bine, sunt în izolare la domiciliu. S-a confirmat infecţia şi în cazul meu. Asta este situaţia. S-a confirmat a doua zi după ce am intrat în izolare. Cât se vede, sunt ok. Am purtat mască… Problema a fost contactul cu un alt coleg care se testase cu foarte puţin timp în urmă. Am mâncat împreună, copiii noştri s-au jucat împreună. Acesta a fost momentul în care am aflat – după câteva zile – că aş putea să fiu infectat, pentru că în cazul acelui coleg se confirmase infectarea cu coronavirus”, a declarat Alexandru Rafila.

Alexandru Rafila este propunerea Partidului Social Democrat pentru funția de prim-ministru.

Foto: Hepta

Citeşte şi:

Un curier din Germania a condus 40 de ani fără să aibă permis

VIDEO | Poliția din Los Angeles a arestat 158 de persoane care au participat la o petrecere ilegală

PARTENERI - GSP.RO Detaliul ȘOCANT care a trecut neobservat în înregistrarea scandalului cu Coltescu: „În țara mea, românii sunt ....

PARTENERI - PLAYTECH Gino Iorgulescu, DEVASTAT după vestea primită dimineață. Primele declarații: „Nu pot să cred că e adevărat”

HOROSCOP Horoscop 10 decembrie 2020. Scorpionii sunt mai calmi și mai dispuși să asculte ce au de spus ceilalți

Știrileprotv.ro Vom putea ieși din case după ora 23:00? Anunțul făcut de Raed Arafat în urmă cu câteva minute

Telekomsport Vedeta apreciată în ţară, descoperită pe site-urile pentru adulţi! Şi-a pierdut locul de muncă deja şi nu va mai apărea la TV