Boala de care suferea Alf Clausen

Alf Clausen, care a semnat coloana sonoră a celebrului serial, a murit la vârsta de 84 de ani, în urma unei boli. Laureatul premiului Emmy a murit joi, 29 mai, în locuința sa din cartierul Valley Village, Los Angeles.

Clausen fusese diagnosticat în urmă cu opt ani cu paralizie supranucleară progresivă, o afecțiune neurologică rară.

El s-a alăturat echipei The Simpsons în cel de-al doilea sezon, în 1990, și a lucrat la serial până în sezonul 28, în 2017.

A fost autorul unora dintre cele mai cunoscute cântece din serial și, împreună cu textierul Ken Keeler, a câștigat două premii Emmy în 1997 și 1998 pentru melodiile We Put the Spring in Springfield și Youre Checkin In (A Musical Tribute to the Betty Ford Center).

Primul proiect major ca și compozitor TV a fost în 1985

Primul său proiect major ca și compozitor TV a fost în 1985, pentru serialul Moonlighting, difuzat de ABC, cu Bruce Willis și Cybill Shepherd în rolurile principale.

Tot în acea perioadă, Clausen a început să compună pentru sitcomul ALF, contribuind cu tema muzicală și coloana sonoră pentru peste 100 de episoade.

Deși, inițial, a fost reticent în a accepta oferta de a lucra la The Simpsons, preferând proiecte cinematografice, Matt Groening, creatorul serialului, l-a convins că este omul potrivit pentru acest rol.

Pe lângă cele două premii Emmy câștigate, Clausen a fost nominalizat de alte 21 de ori pentru munca sa la The Simpsons, având în total 30 de nominalizări Emmy de-a lungul carierei.

Deși nu el a compus tema principală a serialului, muzica sa a folosit frecvent această compoziție, iar Clausen a realizat mai multe variante și reorchestrări ale acesteia de-a lungul anilor.

În august 2019, Clausen a dat în judecată Disney și Fox după ce a fost concediat de la serialul animat. El a susținut că decizia a fost motivată de vârsta sa și de problemele medicale, dar avocații Disney au obținut respingerea acestei acuzații în 2020.

De asemenea, Sam Simon, co-creatorul serialului „The Simpsons”, a fost ucis de cancer la 59 de ani.