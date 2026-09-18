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Alfred Simonis așteaptă desemnarea unui premier PSD după respingerea Guvernului Mureșan și exclude alegerile anticipate: „AUR este un partid votat de electorat, la fel ca USR”

Daniel Dancea
Daniel Dancea
Reporter
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Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Alfred Simonis, sustine o conferinta de presa dupa citirea motiunii de cenzura depusa de PSD si semnata de 205 parlamentari, intitulata Guvernul PNL, de la pandemie la pande-mita generalizata, joi 20 august 2020 in Plenul Parlamentului. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
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Președintele Consiliului Județean Timiș și al PSD Timiș, Alfred Simonis, susține că, fără a vorbi în numele partidului, exclude un vot al formațiunii din care face parte pentru Guvernul Siegfried Mureșan.

Simonis susține că după respingerea Guvernului Mureșan, pe care o consideră iminentă, președintele Nicușor Dan ar trebui să propună un premier de la PSD. Liderul PSD Timiș exclude varianta alegerilor anticipate, considerând că „pierdem sute de milioane ca să fim exact unde suntem azi”.

În plus, Simonis, care a fost și președinte al Camerei Deputaților, a admis că în cazul dizolvării Parlamentului, zeci de aleși nu mai au nicio șansă să fie realeși, iar în aceste condiții „evident că își pun problema mandatului”.

„Președintele are acoperire constituțională”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a declarat „surprins” și „dezamăgit” de propunerea de premier făcută de președintele Nicușor Dan făcută în urma consultărilor din 17 septembrie 2026. Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, a admis că e dreptul președintelui de a-l desemna pe Siegfried Mureșan.

„Constituția îi lasă președintelui o marjă de manevră cu privire la desemnarea premierului atunci când nu există o formațiune care trece de 50%. Din punctul ăsta de vedere, președintele are acoperirea constituțională pentru această decizie”, a declarat Alfred Simonis pentru Libertatea.

Liderul PSD Timiș a mai spus că în actualul context, în care „organismele internaționale și creditorii se uită la cât de stabilă este România”, iar „lucrurile sunt extrem de grave”, „era firesc și normal ca președintele să facă o desemnare.”

Cu toate acestea, Simonis nu e de acord cu propunerea făcută. „După doi premieri desemnați din zona de dreapta, vine a treia propunere tot din zona de dreapta. Și întrebarea care se ridică este ce se va întâmpla dacă și guvernul Mureșan va cădea, pentru că eu nu cred că va fi învestit de Parlament”, a declarat Simonis.

„Nimeni nu se uită la primul partid din România”

Președintele PSD susține că în urma alegerilor parlamentare din 2024, PSD este partidul cu cele mai multe voturi în Parlament și „liderul acelui partid are oportunitatea de a forma guvernul. Sunt reguli care, chiar dacă nu sunt trecute negru pe alb în Constituție, funcționează în democrații consolidate”, a spus Simonis.

Liderul social-democrat reclamă că a fost desemnat un premier propus de partidele de pe locurile 3, 4 și 5 și „nimeni nu se uită la primul partid din România”.

„Trei partide s-au aliat și blochează guvernul de patru luni, care însumează 20-25% din electorat, practic au confiscat guvernarea României, cu rezultate catastrofale pentru această țară. Nu se poate pune problema ca din 5 ani, 3 să fie cu premier de la PNL. Acest partid s-a învățat să obțină funcția de prim-ministru la masa verde, pe sub masă, nu în urma unui vot”, a mai declarat Simonis, care exclude un vot al PSD pentru Guvernul Mureșan.

De ce nu ar vota PSD: „Se numește tot Bolojan”

Alfred Simonis mai spune că „ar fi nonsens ca, odată ce ai votat demiterea Guvernului Bolojan, să votezi un guvern care practic se numește tot Bolojan, doar că are un alt premier desemnat în frunte, și tot Bolojan va fi cel care va lua deciziile.”

Despre oferta de acum patru luni, când PSD cerea doar schimbarea premierului pentru a continua coaliția, Simonis spune că a fost respinsă de PNL și nu mai poate fi reluată ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Iar dacă s-ar discuta vreodată refacerea coaliției, numele premierului „trebuie generat în acord cu toți partenerii, adică nu se întâlnește PNL cu USR, stabilesc ei numele și noi ridicăm mâna și votăm”.

Cererea PNL ca o eventuală coaliție să fie formată din nou în jurul liberalilor, cu rocadă peste un an, e „nejustificată”, consideră Simonis. Liderul PSD a mai spus că dacă totuși Guvernul Mureșan ajunge să fie învestit, „evident că PSD-ul trebuie să rămână în opoziție”: „Este foarte bună și opoziția din când în când pentru un partid politic”.

Cu cine ar face PSD majoritatea

Întrebat cu cine ar guverna un premier PSD, Simonis a declarat că exclude AUR, dar a nuanțat verdictul. „AUR este un partid votat de electorat. Români sunt și cei care votează USR, dar și cei care votează AUR. Nu putem să dăm la o parte un fragment important al societății doar pentru că nu ne place unul sau altul. În schimb, am niște suspiciuni rezonabile cu privire la buna-credință a anumitor lideri ai partidului la nivel național. Din perspectiva asta, eu nu-mi doresc o colaborare între PSD și AUR”, a mai declarat Simonis, potrivit căruia majoritatea trebuie căutată „în cadrul fostei coaliții, cu UDMR, cu minoritățile naționale, poate cu foarte mulți deputați neafiliați”.

Scenariul alegerilor anticipate: „Pierdem sute de milioane ca să fim exact unde suntem azi”

Simonis exclude varianta alegerilor anticipate, invocând sondajele potrivit cărora actuala configurație politică nu va suferi schimbări majore.

„Nu se va putea face nici după alegeri anticipate un guvern fără PSD sau fără PNL. Mai pierdem sute de milioane pentru a organiza alegeri, mai pierdem 3-4 luni, pentru a ne afla exact în situația în care suntem astăzi: Grindeanu cu Bolojan, cu Hunor, cu Fritz să se pună la masă să facă o majoritate”, a mai declarat Simonis.

Liderul PSD Timiș susține că singura schimbare pe care ar aduce-o anticipatele ar fi „un AUR mai puternic în Parlament decât este astăzi”. „Pierdem vremea, bani și timp pe spatele oamenilor acestei țări”, a insistat Simonis.

Parlamentarii, speriați de anticipate

Simonis recunoaște că amenințarea dizolvării Parlamentului cântărește, mai ales pentru zecile de parlamentari neafiliați. „Cei care au plecat de la POT, de la SOS, de la AUR, de la PSD, de la PNL sunt cincizeci, șaizeci, poate mai mulți. Ei nu mai au o opțiune de partid unde să candideze. Evident că își pun problema mandatului”, a mai declarat liderul PSD Timiș.

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Tags: Parlamentul României Guvernul Romaniei Presedintele Romaniei Exclusiv Libertatea Criză politică Sorin Grindeanu Siegfried Mureșan Nicușor Dan
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