Case compacte, livrate complet asamblate sau pliabile

Disponibile în dimensiuni de 6 până la 12 metri, unele dintre aceste case-container sunt livrate complet asamblate, în timp ce altele sunt pliabile, potrivite pentru cei care adoră să călătorească. Livrarea este gratuită din Henan, China, iar timpul estimat de transport este de două luni. Prețul final depinde de personalizările alese de cumpărători, conform Daily Mail.

Un model de casă, disponibil pentru 4.127 lire sterline (4786 de euro) include trei dormitoare, sisteme esențiale integrate și izolație premium pentru condiții meteorologice extreme. O altă variantă, la 4.225 lire sterline, oferă opțiuni de personalizare, iar vânzătorul afirmă că a comercializat deja 100.000 de unități similare.

Pe TikTok, utilizatorul @kylethomas a documentat livrarea unei astfel de locuințe în Birmingham, deși aceasta a suferit daune în timpul transportului. Cu toate acestea, el a declarat: „Chiar a sosit, și e masivă!”.

Un alt cumpărător american, Royalty Family, a achiziționat o casă de la Temu pentru fiul lor adolescent, impresionând urmăritorii cu rezultatul final.

Costuri suplimentare și păreri împărțite

Oricine dorește să achiziționeze o astfel de locuință trebuie să obțină aprobare de la autoritățile locale pentru utilizarea acesteia ca reședință, mai ales dacă este plasată pe un teren propriu. Conform legislației, casele trebuie să respecte reglementările privind integritatea structurală, siguranța la incendiu și eficiența energetică.

În plus, conectarea la rețelele locale de apă, energie electrică și gaz necesită angajarea unui specialist, costurile estimate fiind între 2.000 și 12.000 de lire sterline. De asemenea, locuințele trebuie montate pe o fundație de beton pentru a preveni afundarea.

Tammy, o femeie din Australia, a povestit pe YouTube cum arată casa ei prefabricată după șase luni.

„Încă stă în picioare”, a spus ea, menționând că a avut probleme cu scurgerile, dar le-a remediat singură. „Primești ceea ce plătești”, a adăugat ea, subliniind că aceste locuințe sunt potrivite mai ales pentru o singură persoană sau un cuplu.

Tot mai mulți tineri aleg să locuiască cu părinții din cauza costurilor ridicate ale chiriei și locuințelor

Creșterea popularității acestor locuințe vine în contextul în care tot mai mulți tineri aleg să locuiască cu părinții din cauza costurilor ridicate ale chiriei și locuințelor. Potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Studii Fiscale (IFS), proporția tinerilor cu vârste între 25 și 34 de ani care locuiesc cu părinții a crescut de la 13% în 2006 la 18% în 2024.

„Pentru unii, traiul cu părinții oferă oportunitatea de a economisi mai rapid, mai ales în orașe cu costuri ridicate precum Londra”, a explicat Bee Boileau, economist la IFS. Totuși, alții se întorc acasă în urma unor evenimente negative precum despărțiri sau pierderea locului de muncă.

Un tânăr care locuiește cu părinții economisește, în medie, 560 de lire pe lună, ajungând chiar la 1.000 de lire în Londra. Studiul estimează că 14% dintre acești tineri au economisit peste 10.000 de lire pe o perioadă de doi ani.

Casele prefabricate disponibile pe AliExpress și Temu oferă o alternativă accesibilă pentru cei care doresc să economisească sau să investească într-o locuință mică. Cu toate acestea, ele vin cu provocări legate de reglementări, costuri suplimentare și întreținere, după cum arată experiențele utilizatorilor.

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