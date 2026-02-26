Dinozaurul care cântărea mai puțin decât o găină

Până recent, oamenii de știință credeau că alvarezsaurii au evoluat spre o statură tot mai mică pentru că se hrăneau, în principal, cu furnici și termite. Însă o fosilă descoperită în nordul Patagoniei pune sub semnul întrebării această teorie, potrivit publicației New Scientist.

Scheletul aproape complet al unui dinozaur care cântărea mai puțin decât o găină mică oferă noi indicii despre modul în care s-au dezvoltat acești prădători, considerați printre cei mai mici dinozauri cunoscuți. Fosila, datând de aproximativ 95 de milioane de ani, aparține speciei Alnashetri cerropoliciensis și a fost descoperită în 2014 în situl La Buitrera din Argentina.

Primul exemplar de Alnashetri, descoperit în 2012, era format doar din câteva oase incomplete ale membrelor posterioare – prea puține pentru a oferi o imagine clară asupra speciei.

„Nici măcar nu eram siguri dacă era un pui sau un adult. (…) Cu un schelet complet, am avut brusc toate informațiile necesare pentru a înțelege în ce fel Alnashetri era similar sau diferit de alte specii și o cheie pentru a înțelege cum a evoluat anatomia neobișnuită a alvarezsaurilor”, spune Peter Makovicky de la Universitatea din Minnesota, care a participat la studiul noii fosile.

Cântărea doar 700 de grame

Noua fosilă are membre posterioare foarte lungi și subțiri și membre anterioare surprinzător de lungi, care păstrează trei degete bine dezvoltate. Analiza detaliată a oaselor fosile a revelat că dinozaurul era adult și avea cel puțin 4 ani. Se estimează că el cântărea doar 700 de grame când era în viață.

„Specimenul este cu adevărat mic, mai mic decât un pui”, mai spune Makovicky. Alvarezsaurii erau considerați odată strămoșii timpurii ai păsărilor.

Cu toate acestea, acum este clar că, deși Alnashetri ar fi putut avea o asemănare superficială cu o pasăre, acesta și toți alvarezsaurii erau, de fapt, teropode neaviene. „Noua descoperire subliniază cu siguranță acest lucru”, mai adaugă cercetătorul.

În trecut, se credea că toți alvarezsaurii mici aveau membre anterioare foarte scurte și robuste, cu un deget mare mare, dar degete laterale micșorate și dinți mici. Paleontologii credeau că aceste caracteristici anatomice au evoluat odată cu micșorarea dimensiunii corpului, deoarece se hrăneau doar cu furnici și termite.

„Dar Alnashetri nu se încadrează în acest tipar – se numără printre alvarezsaurii mai mici, dar nici dinții, nici membrele anterioare nu sunt reduse, deoarece reprezintă o ramură mult mai timpurie din arborele evolutiv al alvarezsaurilor”, spune Makovicky.

