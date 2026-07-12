„Strâmtoarea Ormuz este deschisă tuturor navelor care doresc să tranziteze legal această cale navigabilă internațională. Iranul nu controlează strâmtoarea. Circulația (navelor) este deschisă”, a transmis Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), responsabil de Orientul Mijlociu.

„Forțele americane sunt desfășurate și pregătite să asigure libertatea navigației, în pofida agresiunii nejustificate, a hărțuirii, amenințărilor și declarațiilor arbitrare ale Iranului”, a dat asigurări CENTCOM.

The Strait of Hormuz is open to all vessels seeking to lawfully transit the international waterway. U.S. forces are positioned and prepared to ensure that freedom of navigation remains available despite unwarranted Iranian aggression, harassment, threats, and arbitrary… pic.twitter.com/FS3TUBOZEj — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Donald Trump spune că Iranul a fost lovit „foarte puternic”

Președintele american Donald Trump a declarat duminică dimineața pentru CNN că din punctul de vedere al administrației sale Strâmtoarea Ormuz „este deschisă”.

Liderul republican de la Casa Albă a susținut totodată că ostilitățile s-au reluat chiar dacă SUA și Iranul ajunseseră la un acord.

„Ieri aveam un acord cu ei. Cedau în toate privințele, iar apoi, brusc, două ore mai târziu, au lovit o navă cu o dronă”, a declarat Trump. În replică, „i-am lovit foarte puternic aseară”, a adăugat el.

Iranienii atacă nave în Strâmtoarea Ormuz

Autoritățile din Oman au anunțat mai devreme că au salvat 23 de membri ai echipajului unei nave și că îi caută pe alții după un atac asupra unei ambarcațiuni în Strâmtoarea Ormuz – un atac pe care SUA l-au atribuit Iranului.

CENTOM a acuzat Iranul că a atacat GFS Galaxy, un portcontainer sub pavilion cipriot, ceea ce a determinat represalii din partea SUA.

Agenția britanică de siguranță maritimă UKMTO a precizat că atacul a avut loc la circa 17 kilometri est de Peninsula Musandam, care aparține Omanului, și a provocat un incendiu la bord, conducând la evacuarea echipajului cu o barcă de salvare.

Gărzile Revoluționare, armata ideologică a regimului islamic din Iran, au revendicat atacuri asupra a două nave în Ormuz, fără a le numi, și au justificat atacul asupra primei nave pe motiv că aceasta naviga pe o „rută neautorizată”. Iranul insistă să încalce dreptul internațional prin impunerea unor așa-zise „rute autorizate” în Strâmtoarea Ormuz.

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