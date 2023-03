Am întrebat participanții la „marșul pentru viață” în ce situație ar fi de acord cu avortul. „Dacă lui Ceaușescu i s-ar ierta păcatele, ar fi pentru legea decrețeilor”

Marșul din București a fost organizat de asociațiile „România pentru Viață” și „Studenți pentru Viață”. Drept urmare, la marș au participat zeci de tineri voluntari care au împărțit pliante și reviste.

„Susținătorii marșului pentru viață ajung să se dedice atât de mult acestei cauze, încât își asumă că e posibil să nu vadă rezultatele în timpul vieții lor. Dar asta este în regulă, pentru că tot ceea ce facem în prezent va duce la rezultate pentru o altă generație, pentru copiii generațiilor de azi, pentru copiii acestor copii. Cândva, avortul va deveni de negândit”, a declarat Teodora Diana Paul, președinta asociației „Studenți pentru viață”.

Participanții s-au strâns de la ora 12.00 în Piața Unirii, de unde au plecat în marș către Parcul Tineretului. Aici, a fost amplasată o scenă, dinspre intrarea în Liceul Șincai, de unde mai mulți invitați au susținut discursuri și concerte.

La „marșul pentru viață” multe femei au venit împreună cu copiii | Foto: Eli Driu

„Nu susținem ostracizarea femeilor”

„Orice copil e un dar de Sus”, „Viitorul este pro-viață”, „Iubește-i pe amândoi” și „Avortul este crimă” au fost mesajele afișate de românii prezenți la marș. De asemenea, unii participanți au ținut icoane în mâini și au purtat steagul României.

La marș au participat și reprezentanți ai BOR, femei însărcinate, mame cu copii de mână sau în brațe și persoane în vârstă.

„Marșul este dedicat prețuirii și ocrotirii vieții copiilor, încă din momentul concepției. Scopul acestuia este creșterea gradului de conștientizare a societății cu privire la umanitatea deplină a copiilor nenăscuți”, au transmis organizatorii.

Întrebați de Libertatea dacă militează împotriva avortului, mai mulți participanți la Marșul pentru Viață au răspuns însă fără ezitare: „avortul este o crimă”.

„În ce condiții vi s-ar părea acceptabil avortul? Dacă sarcina se produce în urma unui viol? Dacă fătul dezvoltă malformații congenitale?”, i-am întrebat pe participanți. Nu toți s-au arătat dispuși să ofere un punct de vedere. Dintre cei care au stat de vorbă cu reporterii ziarului, majoritatea a fost de acord că avortul este acceptabil „numai dacă sarcina pune viața mamei în pericol”.

„Marșul pentru viață” s-a încheiat în Parcul Tineretului, unde au avut loc și ateliere pentru copii

„Avortul nu e bun în nicio situație, nici în caz de viol. Nu trebuie să plătească copilul pentru greșeala unui adult. Practic, mama respectivă care alege să facă un avort nu câștigă nimic, dimpotrivă. Se va alege, pe lângă rana abuzului, și cu rana uciderii unui copil nevinovat”, e de părere Simona, una dintre participantele la Marșul pentru Viață din Capitală. Are 43 de ani și este mama a șase copii.

„Toate femeile pe care le-am întâlnit eu, dintre cele care au au rămas însărcinate în urma unui viol – ceea ce oricum se întâmplă destul de rar – spun că acel copil a fost o binecuvântare, în ciuda suferinței”, a adăugat femeia.

„Dumnezeu a lăsat totuși libertatea de a alege”

„Nu știu dacă e bine sau nu să interzicem avortul prin lege. Dumnezeu a lăsat totuși liberul arbitru, deci libertatea de a alege, dar sunt preoți care spun: dacă lui Ceaușescu i se vor ierta păcatele, în ciuda tuturor crimelor sale, ar fi pentru că datorită legii lui, în România, s-au născut atâția copii (n.r. – face referire la „decreței” – Decretul 770 prin care se interziceau avorturile, 1966). Lucru cu care pot fi de acord. Și mi-a rămas asta în minte”, spune Simona.

O altă tânără mamă, în vârstă de 33 de ani, a venit la Marșul pentru Viață împreună cu cei doi copii ai săi. Stă pe o pătură, în parc, și ascultă discursurile și muzica de pe scenă.

„Dacă nu eram antiavort, nu eram aici”, ne spune femeia. Și ea e de acord că „pruncii nenăscuți ar trebui protejați de agresiuni încă din sarcină”, și că „pruncii nu sunt vinovați pentru păcatele părinților lor”. Așadar, avortul nu e justificat, în viziunea ei, în nicio situație.

„Studenți pentru viață” a fost una dintre organizațiile organizatoare

Le îndeamnă pe tinerele femei să apeleze la terapeuți și asociații precum cele de față, atunci când nu se simt sprijinite, când nimeni nu le încurajează să aducă pe lume un copil. „Testele pot da rezultate fals pozitive, când vine vorba de malformații, de sindrom Down, de pildă. Medicii se pot înșela și copilul să fie, de fapt, sănătos. Ar putea suporta conștiința noastră uciderea fătului, de teama posibilității ca el să se nască cu o malformație? Asta mă întreb eu”, spune tânăra.

Continuă: „Și chiar dacă s-ar naște cu sindrom Down, să vorbim de cei ajunși la maturitate. Familiile lor, chiar dacă au parte de ajutor specializat sau nu, vor spune câtă bucurie le aduce acel copil, în ciuda problemelor medicale. Da, se vor naște cu un IQ mai mic acești copii. Dar limităm viața la IQ? Nu mi se pare că viața trebuie să fie testată, și să fie tranșată. Da, medicina ne aduce extrem de multe beneficii și nu zic să nu faci aceste teste, dar te poți pregăti pentru un copil special, în cazul în care se întâmplă asta”.

„Cel mai important dar pe care ni l-a oferit Dumnezeu a fost libertatea. Dar în momentul în care noi alegem răul, rămânem blocați acolo”, explică femeia.

Înțelege și faptul că unele state aleg să interzică prin lege avortul, pentru că, spune femeia, ele intervin în apărarea cetățeanului nenăscut, „îi apără libertatea de a se naște”. Nu se pronunță în legătură cu legislația din România.

„În general, omul are tendința de a fi extremist. Eu aș fi, personal, de acord cu avortul într-o singură situație – când sarcina pune viața mamei în pericol”, a adăugat ea.

Irlandezul Kyan obișnuia să meargă în fața clinicilor ca să le convingă pe femei să renunțe la avort

Un irlandez face turul marșurilor proviață din Europa

Prezent la marșul din București a fost și Kyan, un tânăr irlandez „călător”, după cum se prezintă. Poartă un tricou cu mesajul: „Abortion is baby murder. Choose life”. Scoate din geantă și un pliant pe care scrie „Heaven or Hell? Where will you go?” (trad. „Rai sau Iad? Ce alegi?/Unde ai merge?”).

Kyan spune că este creștin și că va mai sta în România o săptămână, după care va pleca în Belgia. Scopul lui este să participe la mai multe marșuri proviață, din diferite țări, pentru a-și predica valorile și credințele.

„Avortul este crimă”, spune cu convingere și cu zâmbetul pe buze în același timp. Mărturisește că a mers în mai multe țări pe care le-a vizitat până acum, la mai multe clinici pentru femei, pentru a le avertiza pe acestea că sunt pe cale să comită un păcat. Mai mult o crimă, spune el.

„Dar am încetat să mă duc la unele clinici, pentru că am primit foarte multe amenințări, unele inclusiv cu moartea”, adaugă. Aici, la marș, se simte în siguranță, spune el, ascultând conștiincios discursurile în română, deși nu înțelege tot ce se discută pe scenă.

„Un copil e un dar de la Dumnezeu. Viața însăși e un dar de la Dumnezeu. Am participat la mai multe marșuri proviață, inclusiv în Olanda, Belgia ș.a., pentru a transmite același mesaj, scris acum și pe tricoul meu: avortul este crimă. Avortul trebuie oprit”, spune tânărul.

Sute de tineri au participat la „marșul pentru viață”

Întrebat în ce situație i s-ar părea avortul acceptabil, bărbatul a răspuns la fel de hotărât: „În niciuna. Crima este crimă”, susține bărbatul.

„Violul este un lucru tragic, femeile ar trebui respectate și protejate, îmi pare rău pentru femeile care trec prin așa ceva. Eu însumi am prietene care au născut în urma unui viol. Dar cum spuneam, sunt mândru de ele că i-au dat o șansă la viață acelui copil. Dacă ucizi acel copil, nu se termină acolo problemele. Nu combați un abuz cu o crimă”, mai spune el.

„Simt, în calitate de creștin, să-i pun pe alții înaintea mea. Să pun viața celuilalt înaintea vieții mele. Aș pune viața copilului înaintea propriei vieți, dacă ar fi să aleg”.

„Abia aștept să ajung acasă, la fetița mea”

Teodora are 65 de ani și a venit la marș însoțită de o prietenă. Se bucură de soare și de muzică. „Îmi pare rău că n-am avut copii mai mulți”, ne spune femeia.

„Se cresc greu”, dar merită. Teodora are trei fiice și patru nepoți.

Își amintește că legea „decrețeilor”, de pe vremea lui Ceaușescu, a adus multă suferință în rândul femeilor, dar se declară antiavort. „Este păcat să omori un copil nenăscut, un suflet de la Dumnezeu, asta cred eu. Am avut o colegă de muncă care a murit în urma unui avort ilegal. Ne-a durut foarte tare pierderea ei, era contabilă la grădinița unde am lucrat și eu”, povestește.

„Nu știu de ce a făcut acel gest, nu vreau să ajungem ca atunci, fiecare alege pentru sine, dar personal sunt împotriva avorturilor. Și poate mai multe femei se răzgândesc, dacă au cu cine vorbi despre asta”, adaugă ea.

De altfel, pe scena evenimentului, a urcat o tânără care a povestit că n-a putut să facă un avort, atunci când a rămas, pe neașteptate, însărcinată.

La eveniment au participat și mulți preoți

„Am cunoscut pe cineva și am rămas însărcinată. Aveam în minte ideea de a face avort, deoarece familia nu mă susținea. Îmi spunea că viața este complicată și oricum nu sunt capabilă să cresc un copil. Mă simțeam singură. Prietenul meu nu știa cum să mă susțină, deoarece nici el nu a avut un exemplu prea bun. Simțeam cum viața se dezvoltă în pântecul meu și nu puteam să fac avort, nu eram sigură”, a povestit Roxana.

„Mă bucur că n-am făcut-o și abia aștept să ajung acasă, la fetița mea, are nouă luni acum”, a adăugat tânăra.

Evenimentul s-a încheiat pe ritmuri de muzică populară. Participanții au încins o horă pe melodiile interpretate de Iustina Irimia Cenușă, o artistă din nordul țării, membră a grupului „Fetele din Botoșani”.

