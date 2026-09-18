Am luat Bucureștiul la furculiță: de la parizer pane și chifteluțe „ca la bunica” la foie gras și caviar

Până duminică, 20 septembrie, Bucureștiul are un motiv în plus să-și mute locul preferat de întâlnire din sufragerie în restaurant. Bucharest Food Week aduce împreună peste 100 de restaurante, meniuri create special pentru festival, produse în ediție limitată și trei praguri de preț: 69, 119 și 189 de lei de persoană.

Ideea organizatorilor este simplă: câteva zile în care bucureștenii să aibă un motiv în plus să intre într-un restaurant în care n-au mai fost, să revină într-un loc cunoscut sau să încerce un preparat care, după terminarea festivalului, s-ar putea să dispară din meniu.

Libertatea a luat la pas câteva dintre restaurantele înscrise și a încercat să vadă ce ajunge, concret, pe masă.

De la bucătăria românească la cea italiană, mediteraneeană, japoneză, coreeană, asiatică sau americană, lista este suficient de lungă încât o singură plimbare prin festival să nu fie de ajuns.

Obor, unde parizerul pane stă lângă crema de zahăr ars

Pe lângă restaurante, festivalul aduce și preparate care pot deveni mici destinații în sine: croissantul cu șuncă, brânză și trufe, eclerul cu carmale, borek-ul cu vită condimentată sau tarta cu prune și nucă.

Turul nostru începe în Piața Obor, la Petra, acolo unde meniul de 69 de lei duce festivalul într-o zonă cât se poate de românească.

Prima variantă pornește cu o salată de dovlecei și parizer de porc pane crocant, acompaniat de salată de crudități. La final vine crema de zahăr ars.

A doua variantă schimbă registrul, dar păstrează aerul de bucătărie de acasă: salată de pui cu hribi și ciuperci de pădure, chifteluțe de porc „ca la bunica”, piure cremos de cartofi și clătite de casă cu dulceață, la alegere dintre vișine, căpșuni sau zmeură.

De la Obor, direct la pizza premiată

La Animaletto Pizza Bar, pentru 69 de lei, meniul începe cu o supă cremă de morcovi. Apoi apare vedeta: pizza bufala, pizza care a ocupat locul 37 în clasamentul 50 Top Pizza Europa. Lângă ea vine o limonadă cu ghimbir.

Bucureștiul, pus pe masă la preț fix. Tur de forță prin restaurantele de la Bucharest Food Week

Pe Bulevardul Dacia, următoarea oprire este Balls. Tot 69 de lei costă meniul de aici, care începe cu conopidă prăjită. Urmează „chifteluțele de vară”, servite cu piure, iar desertul este un brownie de ciocolată cu caramel și sare.

La Picnic Sandwich Atelier, pe Strada Blănari, îl întâlnim pe Bogdan. Nu suntem singurii care au pornit la vânătoare de preparate.

Ne spune că, în această săptămână, încearcă și el meniurile mai multor restaurante înscrise la Bucharest Food Week.

În farfurie, tapas cu pui, piept de rață sau pastramă de vită. La felul principal apar pâinea de casă, ceafa de porc gătită lent, mierea picantă, rucola și vinetele.

Bucureștiul, pus pe masă la preț fix. Tur de forță prin restaurantele de la Bucharest Food Week

Savoare din Vietnam în boluri imense cu mâncare

Urcăm la nivelul următor, atât la propriu, cât și la preț, și ajungem pe Moșilor, la Phobar.

Aici meniul costă 119 lei și începe cu niște chifle calde și moi, preparate din aluat proaspăt și umplute cu carne tocată de porc și ciuperci. Sunt servite cu sos nuoc cham, castravete și coriandru proaspăt.

Apoi vine supa vietnameză emblematică, făcută din supă concentrată de oase de vită și legume coapte pe grătar.

În bol se întâlnesc tăiței de orez, felii fragede de vită la grătar, ulei de usturoi, germeni de fasole, busuioc, coriandru, ceapă verde, ceapă roșie și ardei iute.

După un astfel de bol, desertul capătă o formă simplă și rece: o limonadă.

Bucureștiul, pus pe masă la preț fix. Tur de forță prin restaurantele de la Bucharest Food Week

Piața Romană, cu creveți tempura și hummus

La Ever After, în Piața Romană, meniul de 119 lei începe cu creveți tempura și maioneză picantă.

Urmează felii fragede de vită așezate peste hummus cremos, preparat în casă, alături de legume proaspete, verdețuri și măsline marinate. Paharul completează experiența cu cocktailul casei.

După Obor și Moșilor, ajungem la un meniu în care creveții tempura, hummusul și cocktailul își găsesc locul în aceeași poveste.

Tot cu 119 lei este meniul de la Hushimo, restaurant vietnamez.

Bucureștiul, pus pe masă la preț fix. Tur de forță prin restaurantele de la Bucharest Food Week

Aperitivul este un bao negru cu creveți, castravete, coriandru și un sos special dulce-afumat.

Felul principal este o supă ușor picantă cu vită, originară din nordul Thailandei, cu turmeric, lemongrass și frunze de kaffir. Carnea de vită este combinată cu tăiței de casă, coriandru, tăiței prăjiți și aluat crocant.

Desertul schimbă din nou textura: bile crocante cu nucă de cocos, mango și caramel.

La 189 de lei începe partea „serioasă”

Ultimele două opriri sunt și cele mai scumpe din turul nostru. Meniurile costă 189 de lei de persoană.

La Casa Fratelli, în Piața Romană, masa începe cu crochete crocante din pește, servite cu sos tartar. Felul principal este foie gras, pregătit după o rețetă din 1932, cu gutuie caramelizată și note dulce-acrișoare.

La desert, tortul Diplomat vine cu cremă fină de frișcă și fructe confiate. Este momentul în care festivalul trece de la explorare la experiență gastronomică în toată regula.

Turul nostru se încheie la Tudi's Tudor Arghezi, unde există două variante de meniu, pentru nehotărâți.

Bucureștiul, pus pe masă la preț fix. Tur de forță prin restaurantele de la Bucharest Food Week

Prima începe cu bile de orez cu trufe și pancetta, în crustă de panko, cu mozzarella și parmezan, servite cu aioli cu pesto. Urmează pastele, iar finalul este rezervat unui tiramisu.

A doua variantă începe cu bruschette cu roșii, busuioc, usturoi, ulei de măsline extravirgin și pâine prăjită. Felul principal este Rigatoni alla vodka, paste cu sos cremos de roșii, usturoi, smântână și un strop de vodcă.

Desertul este mai simplu: sorbet de lămâie.

Finalul la Bucharest Food Week vine de la Paris

De la parizer pane la foie gras, de la chifteluțe „ca la bunica” la pizza din clasamente europene, de la supă vietnameză la paste cu caviar, Bucharest Food Week își face loc în oraș pentru toată lumea.

Și dacă cele peste 100 de restaurante nu sunt suficiente, Bucharest Food Week pregătește pentru final o apariție din Paris.

Restaurantul parizian Les Enfants du Marché, aflat în cea mai veche piață acoperită din Paris, vine la București în weekend. Reprezentanții restaurantului vor găti în curtea Tabra, într-o zonă construită special pentru eveniment.