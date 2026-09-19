Emmanuel Olisadebe, fost internațional polonez originar din Nigeria, revine pe teren la 47 de ani. Atacantul a semnat cu KS Kłopotów Osiek, club care activează în liga regională A, eșalonul al șaselea, au relatat Przegląd Sportowy, Wirtualna Polska și alte medii din Polonia.

Emmanuel Olisadebe, fostul atacant al naționalei Poloniei între 2000 și 2004, a semnat cu KS Kłopotów Osiek, un club din liga a șasea poloneză (A-klasa).

„Un fotbalist care a jucat pe cele mai mari arene ale lumii”

Anunțul a fost făcut oficial pe pagina de Facebook a clubului. „Cu mândrie anunțăm că Emmanuel Olisadebe este noul nostru jucător! (...) Un fotbalist care a jucat pe cele mai mari stadioane din lume și a făcut istorie în fotbalul polonez îmbracă tricoul KS Kłopotów Osiek!”, au scris reprezentanții clubului pe rețelele sociale.

Originar din Nigeria, Olisadebe a fost una dintre figurile marcante ale fotbalului polonez la începutul anilor 2000, contribuind esențial la calificarea Poloniei la Cupa Mondială din 2002.

Cu 11 goluri în 25 de meciuri pentru națională, el rămâne unul dintre cei mai eficienți atacanți din istoria selecționatei.

A calificat Polonia la Mondialul din 2002

„Numele său este cunoscut de toți fanii polonezi. A fost golgheterul nostru în calificările pentru Mondialul din 2002, iar în turneu a marcat împotriva SUA”, au subliniat oficialii KS Kłopotów Osiek.

Deși s-a retras oficial din fotbal în ianuarie 2013, după ce a jucat la Veria, în Grecia, decizia lui de a reveni la un nivel atât de modest a stârnit reacții mixte.

„Va fi un eveniment cum nu s-a mai văzut în ligile inferioare!”, a precizat clubul, evidențiind importanța acestui transfer pentru imaginea echipei.

„Călăul” dinamoviștilor

Olisadebe și-a început cariera în Polonia la Polonia Varșovia, între 1997 și 2000, câștigând un titlu de campion și Cupa Poloniei.

În vara anului 2000, Dinamo s-a duelat cu Polonia Varșovia în turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Olisadebe, pe atunci un tânăr atacant nigerian proaspăt naturalizat polonez, a fost eroul echipei sale și „călăul” dinamoviștilor, marcând 3 goluri în cele două manșe.

Turul (București): Dinamo - Polonia Varșovia 3-4 (Olisadebe a marcat un gol).

Returul (Polonia): Polonia Varșovia – Dinamo 3-1 (Olisadebe a reușit o „dublă” în doar trei minute).

Polonia Varșovia s-a calificat mai departe cu scorul general de 7-4, lăsând campioana României în afara competiției

Ulterior, Olisadebe a evoluat la Panathinaikos, unde a cucerit campionatul Greciei.

Făcea case în Nigeria

În 2000, a primit cetățenia poloneză, deschizându-și astfel drumul spre echipa națională. Ultimul meci în tricoul Poloniei a fost pe 28 aprilie 2004.

Olisadebe a fost căsătorit cu o poloneză, Beata Smolińska, din 2001 până în 2017. Ulterior, s-a întors acasă, în Nigeria, unde a deținut o antrepriză de construcții. Acum a revenit în Polonia.