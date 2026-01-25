Este vorba de compania Amazon, iar disponibilizările vizează divizii precum Amazon Web Services (AWS), operaţiunile de retail, Prime Video şi departamentul de resurse umane People Experience and Technology.

Cea mai mare restructurare din istoria de 3 decenii a gigantului american

În octombrie 2025, compania a eliminat deja circa 14.000 de poziţii administrative, atingând jumătate din ţinta totală de concedieri.

Noul val de reducere a personalului, care ar putea începe marţi, este estimat să fie de o amploare similară, au declarat surse familiare cu situaţia.

„Amploarea exactă a reducerilor ar putea fi ajustată până la anunţul oficial”, au precizat aceste surse sub protecţia anonimatului.

Dacă toate cele 30.000 de posturi vor fi eliminate, aceasta ar însemna o reducere de aproape 10% din forţa de muncă corporate a Amazon.

Din cei 1,58 de milioane de angajaţi ai companiei, majoritatea activează în centrele logistice şi depozite.

În cazul implementării complete, aceasta ar deveni cea mai mare restructurare din istoria de trei decenii a gigantului american, depăşind concedierile din 2022, care au vizat 27.000 de posturi.

Un reprezentant al companiei a refuzat să comenteze informaţiile vehiculate.

Inteligenţa artificială şi impactul asupra resurselor umane

În octombrie 2025, Amazon a justificat primul val de concedieri prin avansul rapid al tehnologiilor de inteligenţă artificială (AI).

Într-o scrisoare internă, compania a descris AI ca fiind „cea mai transformatoare tehnologie de la apariţia internetului”.

Totuşi, CEO-ul companiei, Andy Jassy, a declarat investitorilor că reducerile de personal „nu sunt cu adevărat determinate financiar şi nici măcar cu adevărat de AI”, ci mai degrabă de dorinţa de a reduce birocraţia şi de a simplifica structura organizaţională.

La începutul anului 2025, Jassy a menţionat că numărul angajaţilor corporate ar putea scădea în viitor pe măsură ce eficienţa generată de utilizarea AI va creşte.

Tot mai multe companii, inclusiv Amazon, implementează sisteme automate capabile să genereze cod software sau să îndeplinească sarcini repetitive, reducând astfel dependenţa de forţa de muncă umană.

Amazon a promovat intens modelele sale de AI la conferinţa AWS din decembrie 2025, subliniind potenţialul acestora de a transforma industrii întregi.

În cazul rundei anterioare de concedieri, angajaţii afectaţi au rămas pe statul de plată timp de 90 de zile, având posibilitatea de a aplica pentru alte posturi interne sau de a căuta noi locuri de muncă. Această perioadă specială de notificare se încheie luni, 26 ianuarie.

