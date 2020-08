Ambasada României în Liban, avariată de exploziile devastatoare din Beirut. Ambasadorul Victor Mircea: “Ferestrele au fost pulverizate”

Victor Mircea a dezvăluit că sediul Ambasadei României a avut de suferit, ferestrele fiind pur și simplu pulverizate de suflul exploziei.

Noi ne aflăm la 8,2 kilometri de locul în care s-a produs explozia și am avut stricăciuni în ambasadă. Am avut ferestre care au fost pulverizate de suflul exploziei. Am avut pereți de sticlă care s-au spart.

Victor Mircea, Ambasadorul României în Liban: