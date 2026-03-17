Mai multe persoane au murit în Bagdad, în urma unui schimb de focuri între forțele americane și grupările susținute de Iran.

Mai multe explozii au zguduit capitala Irakului, marți dimineața, iar cel puțin patru persoane au fost ucise într-un raid aerian asupra unei clădiri folosite de un grup susținut de Iran și în urma unor atacuri cu drone care au vizat Ambasada Statelor Unite, potrivit martorilor și surselor din domeniul securității citate de Al Jazeera. Atacul mortal din cartierul Jadriyah din Bagdad a urmat sunetului unei explozii din apropierea complexului Ambasadei SUA din Zona Verde.

Videoclipurile și fotografiile, verificate de Al Jazeera, arată foc și fum ridicându-se din apropierea Ambasadei SUA, în timp ce alte imagini arată apărarea aeriană interceptând mai multe drone în apropierea complexului.

Ambasada SUA din Irak, lovită de o dronă

Potrivit agenției de știri Reuters, sistemul de apărare antiaeriană C-RAM al Ambasadei SUA din Irak a doborât cel puțin două drone în primele ore ale dimineții, în timp ce o a treia a lovit în interiorul complexului. Martorii au observat fum ridicându-se din interiorul ambasadei.

Incidentele au loc în contextul în care forțele americane și grupările armate irakiene aliniate cu Teheranul se angajează în schimburi de focuri pe fondul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Potrivit Reuters, atacul mortal din cartierul Jadriyah din Bagdad a vizat o casă folosită ca sediu de către Forțele de Mobilizare Populară (PMF) susținute de Iran.

PMF, cunoscută în arabă sub numele de Hashd al-Shaabi, este o grupare-umbrelă formată în principal din facțiuni paramilitare șiite, care a fost fondată în 2014 pentru a opri avansul fulgerător al grupării ISIL (ISIS). PMF a fost integrată oficial în forțele de securitate ale statului irakian și include mai multe grupuri aliniate cu Iranul.

Agenția de știri AFP a relatat că în clădirea din Jadriyah au fost găzduiți consilieri iranieni.

Și un hotel din Zona Verde din Bagdad a fost lovit de o dronă

Atacurile au avut loc la câteva ore după ce o dronă a lovit Hotelul Al Rasheed, un complex important din apropierea Ambasadei SUA din Irak, provocând un incendiu minor. Ministerul de Interne al Irakului, într-un comunicat pe Facebook, a declarat că atacul asupra hotelului nu a provocat victime.

Lovitura ar fi atins ultimul etaj al Hotelului Rasheed, care găzduia delegații diplomatice și organizații internaționale, provocând pagube. În hotel ar fi fost cazate delegații inclusiv din Uniunea Europeană.

