Situația liceelor cu predare în română care vor fi închise de Ucraina a fost discutată la „Triunghiul Odesa” de la Munchen

Oana Țoiu a adus în discuție situația comunităților de români din Ucraina

La final, cele trei ţări au adoptat o declaraţie prin care anunță că vor coopera mai strâns în domenii precum securitatea energetică, securitatea cibernetică şi îmbunătăţirea legăturilor terestre dintre ele.



„Prin formatul Triunghiul Odesa accelerăm proiectele comune de infrastructură, întărim vocea regională pe scena globală şi adresăm nevoile concrete ale comunităţilor noastre istorice. Am anunţat în formatul conferinţei de la Munchen decizia noastră de a încheia un acord trilateral de colaborare în domeniul securităţii cibernetice, Tripla Alianţă Cibernetică, pentru că avem, şi în instituţiile publice şi în mediul privat, experţi şi experienţă şi vrem să creştem poziţionarea noastră internaţională ca parteneri şi furnizori de securitate în acest domeniu”, a spus Oana Țoiu.

Tripla Alianță Cibernetică înseamnă o colaborare mai strânsă pentru combaterea amenințărilor din domeniul cibernetic. Ea este dezvoltată și pusă în practică de Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică împreună cu instituțiile similare din alte țări și va deveni oficială după semnarea acordului, programată pentru această lună.



„De asemenea, cei trei miniştri ai Afacerilor Externe au discutat angajamentele guvernelor de a extinde semnificativ conectivitatea regională în domeniul energiei pentru a răspunde la problemele generate de atacurile Rusiei şi pentru a consolida şi pentru viitor conectivitatea necesară creşterii regionale a industriilor noastre. Solidaritatea societăţii civile şi campania de donaţii pentru generatoarele electrice a fost apreciată de populaţia şi autorităţile ucrainene”, a transmis MAE.

În finalul comunicatului, MAE a precizat un lucru extrem de important, anume că Oana Țoiu a adus în discuție situația comunităților de români din Ucraina, ținând cont de faptul că mai multe licee cu predare în română vor fi închise în 2027.

„Ministrul român a subliniat importanţa asigurării educaţiei în limba maternă, inclusiv în contextul reformei sistemului educaţional şi necesitatea continuării discuţiilor iniţiate deja şi la nivelul ministerelor de educaţie pentru finalizarea unei soluţii comun agreate până la punerea în practică în 2027 a noului set de reforme planificate”, a transmis MAE, fără să precizeze însă și ce au răspuns participanții la discuții.

Ucraina va închide anul viitor 16 licee românești din cele 20 existente în regiunea Cernăuți

Amintim că mai multe licee cu predare în limba română vor fi închise în 2027, potrivit unui anunț făcut în octombrie 2025. „Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi, Ucraina, vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învăţământ”, a spus atunci secretarul Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Aurica Bojescu.

Mai exact, acum patru luni, Consiliul Regional Cernăuți a aprobat noua rețea de licee, care prevede că din cele 20 de licee românești vor fi eliminate nu mai puțin de 16. Cele patru licee în română care vor mai rămâne vor fi în Cernăuți și în comunele Hliboca, Ostrița și Herța.

„Din cele 20 de licee românești, vor rămâne patru. Vor fi copii care nu vor avea ce să facă și dacă doresc să își facă studiile, să meargă la facultate, atunci vor fi nevoiți să învețe în altă parte, în licee ucrainene. Copiii nu prea au de ales. Sau te duci în altă parte, sau nu mai înveți. Este o situație foarte grea. Trebuie neapărat ca cineva să ia măsuri”, a explicat Bojescu în octombrie 2025.

Românii din Ucraina se plâng că Zelenski le va restricționa educația în limba maternă, deși România sprijină constant Ucraina

Reforma educațională din Ucraina a stârnit îngrijorare în comunitatea românească. Practic, din septembrie 2027 se vor închide licee din sate istorice românești și nu va mai exista niciun liceu cu predare în limba română în satele de pe Valea Siretului.

Decizia a avut loc în pofida opoziției comunității de români din Ucraina. Aceștia s-au plâns că țara condusă de Volodimir Zelenski le încalcă dreptul de învățare în limba maternă, asta în condițiile în care România ajută constant Ucraina în războiul contra Rusiei.

În acest context, în octombrie 2025, fostul ministru al educației, Daniel David, i-a cerut explicații omologului din Ucraina pentru închiderea mai multor licee cu predare în română, dar de atunci nu s-a mai comunicat absolut nimic pe acest subiect de către autoritățile de la București.

Mai mult, în ianuarie 2026, președintele Nicușor Dan a recunoscut că nu are nicio soluție după ce Ucraina a anunțat că va închide mai multe licee cu predare în română.

