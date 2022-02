„E clar că dacă nu facem nimic, nu se va întâmpla nimic, pentru că de 5 ani suntem blocați la această rată de respingere de aproximativ 9-10 la sută și nu a existat o scădere naturală, cum a existat în cazul Poloniei, de exemplu”, a declarat ambasadorul român la Washington, Andrei Muraru.

Potrivit acestuia, „nu există niciun stat care să fi fost inclus în programul Visa Waiver de la o rată de respingere a vizelor de 10 la sută, așa cum suntem noi acum, la sub 3 la sută într-un an fiscal, așa cum cere legislația americană”.

Campanie în România şi foaie de parcurs din partea americanilor

Ambasadorul Andrei Muraru crede că o campanie publică în România și-ar putea arăta roadele undeva spre 2024-2025.

„Avem o strategie foarte robustă pe care o punem în aplicare cât de curând, o campanie publică în România, și ceea ce am solicitat de la autoritățile americane – și în această direcție merg discuțiile – este să avem un roadmap, o foaie de parcurs, și să scădem cât se poate de mult (rata de refuz a vizelor – n.r.), în fiecare an, astfel încât în 3 ani, de exemplu, sau în 4 ani, să spunem – 2024, am spus eu, poate să fie 2023 sau 2025, asta depinde din momentul în care avem această foaie de parcurs și în acel moment, vom ști foarte clar”, a precizat Andrei Muraru.

Ambasadorul a mai spus că resursele așteptate din partea statului român sunt necesare în primul rând pentru o campanie publică de informare, dar este necesar totodată să fie numit și un coordonator al acestor demersuri la București, „care să monitorizeze și să aibă ca țintă un an foarte concret” pentru atingerea unei rate acceptabile de refuz a vizelor.

