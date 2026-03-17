Ambasadorul rus a fost întâmpinat la sediul MAE de la Chișinău cu o sticlă de apă din râul Nistru, care, potrivit diplomației moldovene, „asigură apa pentru aproximativ 80% din populația țării și pentru 98% din municipiul Chișinău”.

„Republica Moldova condamnă ferm acest atac, care a provocat scurgeri de produse petroliere în râul Nistru, generând riscuri majore pentru mediul înconjurător și securitatea alimentării cu apă a Republicii Moldova”, transmite MAE al Republicii Moldova.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat luni că aprovizionarea cu apă a micului stat situat între România și Ucraina este în pericol, iar autoritățile au declarat alertă de mediu pentru 15 zile. „Am declarat alertă de mediu și acționăm pentru a ne proteja oamenii. Rusia poartă întreaga responsabilitate”, afirmă Maia Sandu într-un mesaj publicat pe X.

Salvatorii și specialiștii în protecția mediului continuă intervențiile în teren, alături de colegii lor din România, iar armata națională a Rep. Moldova a fost mobilizată în nordul țării – regiunea cea mai afectată de poluare. Între timp, poluarea a ajuns și în zona regiunii separatiste proruse Transnistria.

Alimentarea cu apă din Nistru a fost suspendată în mai multe localități din nordul Republicii Moldova, inclusiv în Bălți, al doilea oraș ca mărime. Localnicii din Bălți s-au aliniat luni la fântâni și la autocisterne cu apă trimise de guvern.

Oleg Ozerov a fost convocat totodată în timp ce o dronă rusească cu încărcătură explozibilă s-a prăbușit marți pe un câmp din satul Tudora, lângă granița cu Ucraina. Localnicii din zonă au fost evacuați.

„Cu referire la depistarea unei drone în satul Tudora (…), poliția precizează că drona este activă și conține un dispozitiv explozibil. Având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Rep. Moldova.

Spațiul aerian al Rep. Moldova a fost frecvent încălcat de Rusia, mai multe drone prăbușindu-se pe teritoriul său în urma invadării Ucrainei.

