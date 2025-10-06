Detalii despre incident

Potrivit rechizitoriului, polițiștii au intervenit în urma unui apel la 112, care semnala muzică la volum ridicat într-un imobil.

„Organele de poliţie s-au prezentat în baza unui apel la 112 la imobil, întrucât se auzea muzică la un volum ridicat. L-au identificat pe proprietarul imobilului în persoana inculpatului şi l-au sancţionat contravenţional.

Din acest motiv, inculpatul a devenit agresiv fizic şi verbal şi a lovit cu piciorul capota portbagajului autospecialei de poliţie, provocând înfundarea tablei şi blocarea sistemului de închidere, deteriorând funcţionarea acestuia”, a explicat procurorul în documentul citat de De Brăila.

Decizia instanței

Judecătoria Brăila a luat în considerare cazierul inculpatului, care avea deja o condamnare cu suspendare pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Totuși, judecătorul a ținut cont că prejudiciul de aproximativ 280 de lei a fost achitat, iar bărbatul a regretat fapta.

„La individualizarea pedepsei pe care i-o va aplica inculpatului, instanţa se va orienta către pedeapsa amenzii penale, având în vedere modalitatea şi împrejurările comiterii faptei, în raport cu care starea de pericol creată poate fi apreciată ca fiind medie, faptul că inculpatul a reparat integral prejudiciul cauzat, achitând persoanei vătămate contravaloarea daunei produse, precum şi conduita procesuală a acestuia, de recunoaştere şi regret, prin care a contribuit la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil, împrejurări de natură a întări concluzia că o pedeapsă cu închisoarea ar fi excesivă, chiar şi în contextul în care inculpatul este cunoscut cu antecedente penale”, se arată în motivarea instanței obținută de De Brăila.

Alte sancțiuni

Brăileanul a mai fost trimis de instanță și la muncă în folosul comunității pe o perioadă de 80 de zile, la SUPAGL sau Biblioteca Județeană.

Totodată, în 2024, o autospecială a IPJ Brăila a fost lovită de un șofer și aruncată într-un stâlp. Mașina de poliție ducea la spital un bărbat prins băut la volan.

