Liderul SUA și Emmanuel Macron și-au strâns mâinile timp de aproape 30 de secunde

De-a lungul anilor, Donald Trump și Emmanuel Macron au oscilat între momente de prietenie și întâlniri aparent antagonice. Un episod recent a avut loc după ce președintele francez s-a alăturat altor țări care au recunoscut statul palestinian, o decizie pe care Trump a catalogat-o drept „o recompensă pentru atacul terorist al Hamas din 7 octombrie 2023”.

Luni, la Sharm El-Sheikh, președintele american și liderul de la Palatul Elysee și-au strâns mâinile cu putere timp de aproape 30 de secunde, părând să se lupte pentru controlul gestului în timpul unei sesiuni foto.

Trump vs. Macron, în plin summit al păcii

Potrivit unui cititor pe buze, care a analizat schimbul, cei doi ar fi făcut schimb de avertismente și acuzații subtile, înainte de a decide să continue discuția în spatele ușilor închise.

„Mă bucur să te văd, deci ai fost de acord?”, l-ar fi întrebat Trump pe Macron când s-au întâlnit pe scenă, potrivit lui Nicola Hickling, cititor pe buze, citată de Mirror US.

Macron a răspuns, întorcându-se ușor de la cameră.

„E autentic?”, ar fi întrebat Trump.

„Desigur”, a replicat Macron.

„Bine, acum vreau să știu de ce. M-ai rănit. Știu deja”, ar fi spus Trump.

„Încerc să fac pace”

Macron i-a atins mâna și s-a uitat la ea, spunând: „Scuză-mă”, potrivit interpretării lui Hickling.

Trump, lui Macron: „Hai să rezolvăm asta în privat”

Donald Trump pare că i-a ignorat cererea și i-a strâns mâna și mai tare. „Hai să rezolvăm asta în privat”, ar fi spus Macron. „Eu doar pe ceilalți i-am rănit”, ar fi răspuns Trump.

„Înțeleg. Vom vedea cum va fi – vei vedea ce urmează să se întâmple”, ar fi avertizat Macron.

„Mi-ar plăcea să te văd făcând-o. Fă-o. Ne vedem imediat”, a replicat Trump.

Scena s-a petrecut în timpul summitului din Egipt, co-prezidat de Trump și de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, care urmărea „încetarea războiului din Fâșia Gaza, intensificarea eforturilor pentru pace și stabilitate în Orientul Mijlociu și deschiderea unei noi ere de securitate regională”, potrivit președinției egiptene.

20 de lideri mondiali au participat la summitul din Egipt

La întâlnire au fost prezenți 20 de lideri mondiali, inclusiv șefii statelor Qatar, Palestina, Turcia, Spania, Regatul Unit, Italia, Norvegia, precum și reprezentanți ai ONU și Consiliului European.

De la summit au lipsit, însă, oficialii israelieni și reprezentanții Hamas.

Hickling a observat că schimbul de replici tensionat dintre Macron și Trump continuă o lungă tradiție a „diplomației teatrale”, descriind gestul ca „o luptă pentru putere exprimată prin atingere”.

„Strângerile prelungite și ferme dintre cei doi au o istorie clară de simbolism diplomatic teatral. Strângerea de mână a lui Trump, în timp ce vorbea, pare o încercare de a domina fizic interacțiunea, oferind în același timp un mesaj ambiguu, între conciliere și acuzație”, a explicat ea într-un e-mail pentru The Mirror US. „Macron a părut să caute o dezescaladare, încercând să se retragă din interacțiune. Atingerea mâinii, privirea în jos și întoarcerea capului sunt gesturi clasice de calmare, un semn că vrea să încheie momentul”, a adăugat Hickling.

Donald Trump, contradicție între cuvinte și limbajul trupului

De asemenea, ea a subliniat o contradicție între cuvintele și limbajul trupului lui Trump.

„Chiar dacă verbal pare că vorbește despre pace, gesturile lui transmit control și confruntare. Această disonanță indică o combinație între teatru diplomatic și afirmarea puterii”, a conchis cititoarea pe buze.

Deși conținutul exact al altercației dintre cei doi nu este clar, momentul vine după o dispută deschisă din luna septembrie, când Trump a criticat public decizia Franței de a sprijini recunoașterea statului palestinian. „Cred că asta îl onorează pe Hamas și nu poți face asta după 7 octombrie. Pur și simplu nu poți”, a spus Trump atunci.

Numărul țărilor care susțin recunoașterea statului palestinian a ajuns între timp la peste 145. Statele Unite se numără printre puținele care încă se opun.

Luni dimineață, Hamas a eliberat 20 de ostatici israelieni în viață, îndeplinind unul dintre punctele planului de pace propus de Trump. Ca răspuns, Israel a eliberat palestinieni din închisori.

