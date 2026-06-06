Peste 800 de amenzi și sute de avertismente

Acțiunile de control au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile în care sunt prestate serviciile de agrement, fiind verificați peste 1.300 de operatori economici din întreaga țară.

Potrivit ANPC, în urma verificărilor au fost aplicate 817 amenzi contravenționale, cu o valoare totală de peste 3,6 milioane de lei.

De asemenea, comisarii au aplicat și 612 avertismente, iar pentru numeroase produse și servicii au fost dispuse măsuri suplimentare.

Printre acestea se numără:

  • oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 157.000 de lei;
  • oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 174.000 de lei;
  • oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 28 operatori economici.

Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei.

Controale în locurile de joacă pentru copii

Cu ocazia Zilei Copilului, echipele ANPC au verificat peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor.

„Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, precum și în perioada premergătoare acesteia, echipele de comisari ale ANPC au fost prezente în teren pentru a evalua gradul de conformare al operatorilor economici la prevederile legislației în vigoare.”, a precizat ANPC.

Verificările au urmărit respectarea normelor de siguranță și funcționare pentru activitățile destinate copiilor.

Nereguli grave descoperite de inspectori

În urma controalelor, ANPC a identificat numeroase probleme legate atât de comercializarea produselor alimentare, cât și de siguranța spațiilor de agrement.

Printre principalele neconformități constatate se numără:

  • „prestarea serviciilor în spații neautorizate sau care nu respectă condițiile legale de funcționare”
  • „nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele alimentare”
  • „produse de origine vegetală depreciate, fără menționarea țării de origine, precum și a categoriei de calitate”
  • „întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar”
  • „comercializarea produselor alimentare fără elemente de identificare și caracterizare”
  • „comercializarea produselor de origine animală (ouă) cu fisuri și depuneri aderente de impurități”

Probleme de siguranță în locurile de joacă

Inspectorii au găsit și numeroase nereguli în spațiile de agrement destinate copiilor.

Printre acestea se numără:

  • „neafișarea sau afișarea incompletă a informațiilor privind limitele minime și/sau maxime de vârstă și înălțime admise pentru accesul la anumite activități de agrement”
  • „folosirea unor echipamente cu grad avansat de uzură, incompatibile cu cerințele de siguranță”
  • „existența unor elemente metalice nesecurizate la nivelul toboganelor, cu risc pentru siguranța utilizatorilor”
  • „nerespectarea condițiilor de siguranță privind ancorarea echipamentului gonflabil”
  • „întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement (conductoare electrice neizolate, absența documentelor aferente echipamentelor utilizate și echipamente de agrement cu elemente de siguranță insuficiente)”.

ANPC anunță că va continua controalele și în perioada următoare pentru a verifica respectarea legislației privind protecția consumatorilor și siguranța serviciilor oferite populației.

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