În cazul în care veniturile depășesc un anumit prag, românii sunt obligați să declare veniturile pentru impozitare și plata contribuției la sănătate (CASS).

Andreea Gheorghe, consultant fiscal, a explicat la emisiunea „iBani” că persoanele fizice sunt adesea mai vulnerabile în fața controalelor fiscale, spre deosebire de companii, care dispun de departamente contabile bine organizate.

„Într-adevăr, primim din ce în ce mai multe notificări pentru începerea inspecției fiscale și realizez că, oricât de ciudat ar părea, pentru companie este un pic mai simplu. Pentru că o companie are un departament de contabilitate, se poate organiza foarte bine în cazul unui control, însă persoanele fizice, de cele mai multe ori, nu păstrează documentele, nu mai găsesc informațiile în extrasele de cont. Și atunci efortul pe care îl depui să-ți reconstitui o bază de date este mult mai mare”, a explicat aceasta.

Pentru a evita problemele în cazul unei inspecții fiscale, este esențială păstrarea tuturor documentelor justificative, cum ar fi bonuri sau facturi, și realizarea unei evidențe clare a veniturilor și cheltuielilor.

„Recomandarea clară ar fi, în momentul în care începem să ne jucăm fie cu criptomonede (monede virtuale), fie pe bursa de valori, închiriem un apartament, să ne deschidem un Excel și să completăm totul acolo și să păstrăm bonuri, facturi și așa mai departe. Dacă nu am aceste documente, nu pot să demonstrez ce cheltuieli am făcut, ce încasări”, a recomandat românilor Andreea Gheorghe.

Eșecul de a prezenta dovezile necesare poate atrage sancțiuni financiare sau impozitarea unor venituri ce ar fi putut fi scutite în alte condiții.

„Evident, în funcție de fiecare caz în parte, riști fie să plătești mai mult impozit decât ar trebui, fie un venit anume, care poate, în alte condiții, n-ar fi impozabil, să intre în baza de impozitare. Adică acest risc depinde de la caz la caz și, evident, în funcție de valoarea despre care vorbim”, a explicat Andreea Gheorghe, consultant fiscal.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a propus o schimbare importantă în modul de verificare a veniturilor personale cu surse neidentificate. Conform unui proiect de ordin, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală vor putea impozita cu 70% veniturile fără sursă clară.

Recent, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat un amplu proces de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), care va include desființarea unui număr semnificativ de sedii fiscale fizice, atât municipale, cât și orășenești și comunale.

