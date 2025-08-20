Informațiile trebuie trimise în format electronic la adresa antifrauda.sv@anaf.ro. Acestea vor fi utilizate exclusiv de către Direcția Antifraudă Fiscală. Nefurnizarea datelor poate atrage amenzi contravenționale.
Agenția fiscală dorește să afle detalii precum:
- Datele de identificare ale beneficiarului rezervării
- Natura evenimentului și data desfășurării
- Numărul estimat de participanți
- Prețul meniului
- Avansul încasat și modalitatea de plată
- Alte servicii oferite contra cost
ANAF solicită și informații despre valoare alte servicii oferite de organizator.
De curând, un inspector ANAF a fost condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare cu executare într-un dosar de corupție în care este acuzat că i-a cerut unui tânăr cu handicap din Cluj, care vindea pe internet produse cumpărate din China, să îi dea mită 15.000 de euro.
Tatăl tânărului verificat de ANAF a depus denunț, iar inspectorul a fost trimis în judecată și condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare cu executare.
Detaliile cazului arată că tânărului din Cluj i s-a cerut ceea ce fostul vicepremier Dragoș Anastasiu a numit „șpagă de supraviețuire”.
