Informațiile trebuie trimise în format electronic la adresa antifrauda.sv@anaf.ro. Acestea vor fi utilizate exclusiv de către Direcția Antifraudă Fiscală. Nefurnizarea datelor poate atrage amenzi contravenționale.

Agenția fiscală dorește să afle detalii precum:

Datele de identificare ale beneficiarului rezervării

Natura evenimentului și data desfășurării

Numărul estimat de participanți

Prețul meniului

Avansul încasat și modalitatea de plată

Alte servicii oferite contra cost

ANAF solicită și informații despre valoare alte servicii oferite de organizator.

De curând, un inspector ANAF a fost condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare cu executare într-un dosar de corupție în care este acuzat că i-a cerut unui tânăr cu handicap din Cluj, care vindea pe internet produse cumpărate din China, să îi dea mită 15.000 de euro.

Tatăl tânărului verificat de ANAF a depus denunț, iar inspectorul a fost trimis în judecată și condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare cu executare.

Detaliile cazului arată că tânărului din Cluj i s-a cerut ceea ce fostul vicepremier Dragoș Anastasiu a numit „șpagă de supraviețuire”.

