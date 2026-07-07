Anastasiia Berezovska este suspectată că a plasat, pe 29 iunie, o bombă în fața apartamentului lui Vadim Iermolaiev și a detonat-o când acesta s-a întors acasă împreună cu familia. Oligarhul, soția sa și fiul lor de 13 ani au fost grav răniți.

Interpol a emis un mandat de urmărire pe numele Anastasiiei Berezovska. Potrivit anchetei, ea a plecat din Monaco și a trecut prin Franța, Italia și Germania, apoi prin Austria sau Elveția, cu o mașină închiriată, înainte de a ajunge la Kiev.

Notificarea Interpol pe numele suspectei Anastasiia Berezovska Foto: Profimedia

Zilele trecute, procurorul adjunct al Principatului Monaco a confirmat că principalul suspect în atacul împotriva omului de afaceri Vadim Iermolaiev este o femeie deghizată în bărbat.

Cadavrul ei a fost găsit luni seară, 6 iulie, în apropiere de Kiev, iar presa ucraineană scrie că a fost ucisă prin împușcare. În acest caz au fost arestați doi suspecți: un ofițer al serviciului ucrainean de informații militare (GUR) și un fost agent al forțelor de ordine.

Vadim Iermolaiev, un cunoscut om de afaceri și oligarh originar din Ucraina în vârstă de 58 de ani, s-a mutat din Ucraina în Monaco în 2022. Ulterior, autoritățile de la Kiev i-au retras cetățenia ucraineană și i-au impus sancțiuni, acuzându-l că firme controlate de el au continuat activități economice în Crimeea ocupată de Rusia.

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