Identificată drept „Anastasiia Berezovska”, în vârstă de 39 de ani, suspecta este căutată de autoritățile monegasce pentru „tentativă de omor, plantarea unui dispozitiv explozibil într-un loc public cu intenție criminală și conspirație”, conform notificării roșii, care este echivalentul unui mandat internațional de arestare.

Suspecta, o brunetă cu părul până la umeri, cu un tatuaj pe brațul drept, posibil un șarpe, și vorbitoare de limbă germană, poate fi văzută în două fotografii publicate împreună cu notificarea.

Notificare roșie Interpol pe numele suspectei Anastasiia Berezovska Foto: Profimedia
Notificare roșie Interpol pe numele suspectei Anastasiia Berezovska Foto: Profimedia

Procurorul adjunct al Principatului Monaco a confirmat vineri că principalul suspect în atacul împotriva omului de afaceri Vadim Iermolaiev este o femeie „deghizată în bărbat”.

Potrivit Le Figaro, această femeie de origine ucraineană locuiește în Germania.

De altfel, domiciliul ei din Germania a fost percheziționat joi, iar „probele confiscate” urmează să fie predate autorităților monegasce, potrivit unui comunicat emis de Poliția din Hessa și Parchetul din Frankfurt.

Luni seară, cineva a lăsat un pachet la intrarea unui mic bloc de apartamente din Principatul Monaco, într-un cartier aflat la granița cu Franța. La scurt timp după aceea, un dispozitiv explozibil a detonat în timp ce trei locuitori ai clădirii – un cuplu și un băiat de 13 ani – se întorceau acasă. Aceștia au fost grav răniți.

Potrivit unei surse apropiate dosarului, un martor ar fi întâlnit-o pe suspectă înainte de producerea exploziei şi ar fi permis forţelor de ordine să o identifice. În imagini, ea ar fi stat toată dimineaţa în jurul clădirii. Imaginile ar arăta, de asemenea, că ea se afla în Monaco de câteva zile. După atac, suspecta ar fi fugit în Franța, iar de acolo în Italia.

Procurorul general adjunct din Monaco a declarat că cel mai probabil suspecta „nu a acţionat singură”. „Doi bărbaţi au fost reţinuţi” şi plasaţi în arest preventiv în Monaco, a declarat acesta, fără ca ancheta să fi scos la iveală deocamdată dovezi privind „implicarea” lor.

Autoritățile monegasce refuză în continuare să confirme identitatea victimelor, dar, potrivit mai multor surse, atacul l-a vizat pe Vadim Iermolaiev (58 de ani), un om de afaceri originar din Ucraina și acum cetățean al Ciprului. Celelalte două victime sunt partenera sa și fiul său de 13 ani.

Băiatul a fost internat la Spitalul de Copii Lenval din Nisa pentru tratarea unor răni care nu-i pun viața în pericol, în timp ce cei doi adulți, ale căror vieți erau în pericol, au fost duși la Spitalul Universitar din Nisa. Începând de miercuri, Iermolaiev nu se mai află într-o situație critică, în timp ce starea femeii rămâne instabilă.

Rezident în Monaco din 2021, Vadim Iermolaev este vizat de sancțiuni în Ucraina pentru faptul că a continuat să facă afaceri în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, în special în Crimeea. Iermolaiev respinge aceste acuzații.

Această tentativă de asasinat, pusă de unele ziare pe seama crimei organizate, este un trăsnet pentru Monaco, un microstat mediteraneean considerat ultrasigur pentru rezidenții săi, mulți dintre ei foarte bogați.

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