Anca Pandrea a mărturisit că a ajuns recent la spital, după ce nu s-a simțit deloc bine. Actrița a povesti pentru Click! că nu mai iese din casă decât dimineață. Acesteia i se face rău din cauza căldurii și preferă să rămână în casă, acolo unde are aer condiționat.

„L-am luat cu Iura în urmă cu 14 ani și mi l-au instalat niște prieteni”, a povestit Anca Pandrea despre aparatul de aer condiționat pe care îl are montat în casă.

În casă, actrița are o cutie plină cu medicamente, pentru că starea sa de sănătate nu este cea mai bună. „Iar mi-a fost rău, mi s-a ridicat tensiunea, n-am vrut să merg nicăieri. Până la urmă am ajuns la spital. Mi-au pus perfuzie, au fost drăguți medicii de la Urgență. Am mers cu salvarea și am stat câteva ore, de la 16.00 până pe la ora 20.30. La un moment dat am transpirat, vedeam doar culori și nu mai reacționăm și mi-au spus că era să mă piardă. Am venit apoi acasă și o prietenă mi-a făcut orez cu morcov și piept de pui. Ușor, ușor mi-am revenit.

Mai am o vânătaie urâtă aici pe mână (de la injecțiile făcute la spital, n.r.), restul s-au retras. Victor Ila și soția lui mă mai ajută”, a mai povestit Anca Pandrea pentru sursa mai sus menționată.

De asemenea, ea a precizat că zilele următoare trebuie să ajungă din nou la spital, însă situația financiară nu-i permite să plătească serviciile medicale. Anca Pandrea trebuie să mai facă o analiză mai complicată, o endoscopie.

