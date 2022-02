Anca Pandrea s-a accidentat în casă. Cum se simte actrița după incident: „Am căzut pe scări, cu capul în jos”

Zilele trecute, Anca Pandrea a fost la expoziția „Coregrafia Artistului”, expoziție de artă plastică cu scop caritabil, pentru a vedea și a primi un tablou pictat cu ea și Iurie Darie. Acolo, actrița în vârstă de 75 de ani a mărturisit că e rănită. A căzut în propria casă și a avut noroc cu o prietenă, care se afla la ea și care a ajutat-o să se pună pe picioare.

„Am o vânătaie de la cot până la umăr, am căzut, din neatenție. Ca să fac o glumă, pictorii aflați aici, la expoziție, pot lua de la mine și verde, și galben, și albastru, și maro, și mov… de la vânătaia mea (râde – n.r.). Da, am făcut un efort să ajung la expoziție pentru că, vă spuneam, am căzut ca un bou pe scări. Am pus dezinfectant, pastile, în toaletă, am acoperit, și m-am dus pe scări la toaleta de vară. O dată, de două ori. Și apoi am am stins lumina, de ce… nu știu. Și am căzut pe scări cu capul în jos, picioarele pe scări, nu pot să-ți arăt ce am pe mână”, a povestit ea pentru Ciao.

„Noroc că eram cu o prietenă, Zoița, am strigat la ea și m-a ajutat să mă ridic. Din neatenție. De atunci mă ridic ușor, merg ușor. Dar am venit să ridic lucrarea cu mine și Iura, este absolut superbă, realizată de Traian Tuckman. De asemenea, mi s-a dăruit și o carte veche de vreo 50 și ceva de ani. Acolo este o fotografie cu Iura… pe care nu o am”, a încheiat actrița.

„Nu am voie să ies din casă dacă este foarte frig afară sau dacă este foarte cald”

În această perioadă, Anca Pandrea nu mai iese des din casă. „Eu am insuficiență pulmonară și nu am voie să ies din casă dacă este foarte frig afară sau dacă este foarte cald. Îmi face rău. În urmă cu câteva săptămâni am răcit zdravăn, am făcut gripă, doar pentru că am mai ieșit și eu prin curte cu cățelul.

Nu am fost cuminte. Nu mai ies deloc dacă este frig, stau în casă și mai vin prietenele în vizită, îmi mai aduc ce am nevoie, îmi fac cumpărăturile. Dacă este mai călduț, ies puțin în curte. Sunt foarte atentă să nu mai răcesc, pentru că nu am voie”, a declarat Anca Pandrea acum câteva zile pentru aceeași sursă.

