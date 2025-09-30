Andrew Tate, controversatul influencer, a fost exonerat de acuzațiile de viol și agresiune sexuală în Marea Britanie.

Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a anunțat, pe 29 septembrie, că nu există suficiente dovezi pentru a-l acuza penal pe Tate.

3 femei l-au acuzat pe Tate de viol, agresiuni sexuale și fizice, inclusiv că le-ar fi amenințat cu arma și le-ar fi strangulat cu centuri. Însă, după o analiză a probelor furnizate de poliția din Hertfordshire, CPS a concluzionat că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru urmărirea penală.

După anunțul CPS, Tate a postat pe rețeaua X: „România? Niciun caz. UK? Niciun caz. SUA? Niciun caz. 4 luni în închisoare, 3 ani blocat în casă. Calomnie mediatică nesfârșită. 25 de milioane de dolari furați de la mine. Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie, alături de însuși președintele Trump”.

Tate s-a comparat astfel cu fostul președinte american Donald Trump, sugerând că ambii ar fi victime ale unor persecuții.

Un purtător de cuvânt al CPS a declarat că „am efectuat o analiză suplimentară a unui dosar de caz referitor la acuzații de agresiune și viol între 2013 și 2015. În urma unei examinări atente a probelor furnizate de poliția din Hertfordshire, am concluzionat că testul nostru juridic pentru urmărirea penală nu a fost îndeplinit și că nu ar trebui luate alte măsuri”.

Avocatul lui Tate din Marea Britanie, Andrew Ford, a salutat decizia, afirmând că „dovezile vorbesc de la sine în acest caz” și că „CPS a confirmat pe bună dreptate că probele sunt insuficiente pentru o condamnare”.

Femeile au intentat inițial un proces civil împotriva lui Tate la Înalta Curte, după ce CPS a decis să nu îl urmărească penal în 2019. 3 dintre acuzatoarele britanice au făcut obiectul unei anchete a poliției din Hertfordshire, care a fost închisă în acel an.

Deși acuzațiile penale au fost retrase, procesul civil împotriva lui Tate continuă.

Cazul lui Andrew Tate rămâne controversat, el fiind în continuare acuzat de trafic de persoane și viol în România, unde se află în arest la domiciliu.

Tate neagă toate acuzațiile și susține că este victima unei conspirații.

Andrew Tate și Tristan Tate au fost reținuți încă din decembrie 2022 în România, acuzațiile DIICOT fiind de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. În ultimii trei ani, ambii au făcut obiectul mai multor procese în instanțele din România.

Cu toate acestea, milionarii britanici, care au și cetățenie americană, au plecat din România pe 27 februarie dimineață și s-au dus în SUA, deși erau sub control judiciar. DIICOT a anunțat că fraților Tate li s-a eliminat obligația de a nu părăsi teritoriul României abia după ce știrea a apărut pe surse în presă. Mai precis, DIICOT a transmis comunicatul doar când Andrew Tate și Tristan Tate erau deja în avion spre SUA. Procurorii nu au explicat motivele, dar au existat informații că SUA au intervenit în favoarea lor prin trimisul lui Donald Trump, Richard Grenell, motiv pentru care au existat tensiuni în Guvern între fostul premier Marcel Ciolacu și ministrul de Externe, Emil Hurezeanu.

Pe 1 aprilie, procurorii DIICOT le-au prelungit controlul judiciar pentru încă două luni, dar cei doi au plecat imediat cu avionul privat în Dubai. În plus, toate mașinile de lux confiscate de DIICOT le-au fost returnate lui Andrew Tate și Tristan Tate, iar Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este instituția care a făcut acest lucru în mare secret.

În luna mai, unul dintre avocații lor a dezvăluit că „o parte dintre acuzaţiile formulate în România au fost retrase de procurorii români”. Acum, frații Tate sunt pe teritoriul României.

