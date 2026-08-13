Angajat concediat pentru trei cafele primește despăgubiri de peste 21.000 de euro

Conform detaliilor hotărârii consultate de Europa Press, cafelele reci erau produse afectate de o întrerupere a lanțului frigorific, fiind destinate distrugerii. Angajatul, care lucra în companie din noiembrie 2017 fără incidente, a fost surprins de camerele de supraveghere consumând aceste produse „fără nicio tentativă de disimulare”. Totuși, el nu fusese avertizat explicit să evite consumul acestui tip de mărfuri.

Supermarketul i-a emis o scrisoare de concediere disciplinară, considerând acțiunea sa un „act neloial” și o încălcare a obligației de a „proteja și respecta proprietatea companiei”. În replică, angajatul a deschis un proces la Tribunalul Social nr. 1 din Vitoria-Gasteiz, care i-a admis parțial cererea în 2025. Instanța a dispus reangajarea sa sau, alternativ, plata unei despăgubiri de 21.016,98 euro.

Judecătorii au considerat concedierea disproporționată

În apel, compania a susținut că gestul angajatului subminează buna-credință și încrederea necesare în relația de muncă. Totuși, judecătorii TSJ au considerat că rezilierea contractului reprezintă o măsură disproporționată. Aceștia au subliniat că fapta nu constituie o însușire ilegală a bunurilor firmei și că sancțiunea aplicată nu este justificată de gravitatea comportamentului.

„Rezilierea contractului este un răspuns la o abatere foarte gravă, însă în acest caz specific măsura este disproporționată”, au explicat judecătorii în hotărârea lor. De asemenea, aceștia au invocat jurisprudența anterioară și au remarcat faptul că în contractul colectiv de muncă al angajatului nu este reglementată clar situația de consum al produselor improprii vânzării.

Instanța a menținut despăgubirile pentru angajatul concediat

Hotărârea finală a Înaltei Curți confirmă decizia instanței inferioare, obligând supermarketul să îl reintegreze pe salariat sau să îi plătească despăgubiri. Dacă firma optează pentru reintegrare, trebuie să achite și salariile de procesare, calculate la 87,85 euro pe zi, începând de la data concedierii până la notificarea deciziei.

Cazul subliniază importanța proporționalității sancțiunilor disciplinare și respectarea drepturilor angajaților, mai ales în situații care implică produse destinate distrugerii.

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