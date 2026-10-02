Un angajat din IT a primit 12.000.000 de dolari de la firma care l-a concediat pentru că și-a insultat șeful într-o ședință online

Un angajat al unei companii de software a câștigat un proces, primind despăgubiri în valoare de 12 milioane de dolari, după ce a fost concediat pentru insultarea superiorului său într-un apel video de serviciu. Decizia instanței a fost clară: sancțiunea aplicată a fost disproporționată și nejustificată, având în vedere contextul și istoricul profesional al angajatului, conform publicației argentiniene Todo Noticias.

Incidentul a avut loc în iunie 2020, în plină pandemie de coronavirus. În timpul unei ședințe virtuale, lucrătorul s-a certat cu șeful său pe tema unei sarcini urgente care trebuia finalizată până vineri. În mijlocul discuției aprinse, angajatul a folosit remarci jignitoare la adresa superiorului său. Conform dosarului, compania a considerat comportamentul inacceptabil și a decis să întrerupă relația de muncă, comunicându-i concedierea printr-o scrisoare oficială.

Nemulțumit de decizie, angajatul a contestat concedierea în instanță. Deși inițial cazul său a fost respins, el a depus apel, iar Camera de Muncă a Curții de Apel din Concepción del Uruguay i-a dat, în cele din urmă, dreptate.

Judecătorii au recunoscut că faptele au avut loc, acestea fiind confirmate de un raport de expertiză informatică. Totuși, instanța a concluzionat că reacția angajatului nu a fost suficient de gravă pentru a justifica o măsură extremă precum concedierea. Argumentele-cheie au fost istoricul profesional impecabil al lucrătorului, cei aproape 12 ani petrecuți în companie fără sancțiuni disciplinare și lipsa unui cazier penal.

„Disputa s-a desfășurat într-un cadru privat, fără prezența altor angajați sau clienți. Acest aspect a împiedicat orice prejudiciu asupra imaginii companiei sau a superiorului”, au explicat judecătorii. De asemenea, instanța a luat în considerare faptul că angajatul și-a cerut imediat scuze după incident și a subliniat că între el și șeful său exista o relație profesională apropiată.