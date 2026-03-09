Salariu anual de aproape 50.000 de euro

O tânără în vârstă de 27 de ani susține că a reușit să strângă aproximativ 115.000 de euro (100.000 de lire sterline), deși are un salariu pe care îl descrie drept unul obișnuit, potrivit Kurir.

Charlie Louise spune că venitul ei anual este de aproximativ 48.000 de euro (42.000 de lire) și că obiectivul ei este să se pensioneze până la vârsta de 40 de ani.

Pentru a-i ajuta și pe alții să își îmbunătățească situația financiară, tânăra din Marea Britanie și-a împărtășit trucurile de economisire pe rețelele sociale.

Mânăncă același prânz zi de zi, pentru a evita cheltuielile

Pe lângă jobul principal, tânăra își petrece serile participând la studii de piață și testând produse. Spune că aceste activități îi aduc uneori mese gratuite, abonamente la sală și chiar bani înapoi la cumpărături.

De asemenea, comandă mâncare la domiciliu doar de trei ori pe an.

„Îmi pregătesc mereu prânzul pentru serviciu pentru a evita cumpărarea unor mese gata preparate, care sunt scumpe”, spune ea. „Aproape în fiecare zi mănânc același prânz. Știu că este plictisitor, dar astfel nu se irosește nimic”, a explicat tânăra.

Cumpără haine de la copii și merge la coafor o dată pe an

Un alt sfat pe care îl oferă este să cumpere haine și încălțăminte de la raioanele pentru copii, unde prețurile sunt considerabil mai mici.

„Prețurile pentru copii sunt de obicei mult mai mici decât pentru adulți. De exemplu, acești adidași i-am cumpărat cu aproximativ 40 de euro (35 de lire), în timp ce la raionul pentru adulți ar fi costat aproximativ 80 de euro (70 de lire)”, a povestit Charlie.

Tânăra spune că merge la salonul de coafură doar o dată pe an.

„Merg o dată pe an pentru balayage, care în mod normal costă aproximativ 189 de euro (165 de lire). Anul acesta am avut programare la o cursantă și m-a costat aproximativ 63 de euro (55 de lire), inclusiv bacșișul de 5 lire”, mărturisește tânăra de 27 de ani, care se asigură că tunsoarea este făcută astfel încât să nu mai fie nevoie să revină la salon timp de 12 luni.

„Cumpărături misterioase” pentru mese gratuite

Un alt truc pe care îl recomandă este participarea la așa-numitele „mystery shopping”, adică evaluarea anonimă a serviciilor din magazine sau restaurante:

„Ori de câte ori pot, fac cumpărături misterioase, iar asta îmi aduce mâncare și mese gratuite. Recent, acest lucru mi-a economisit mulți bani pentru alimente, produse de bază și chiar abonamentul la sală”.

Aplicațiile de cashback, secretul economiilor

Tânăra susține că metoda care îi aduce cele mai mari economii este utilizarea aplicațiilor de cashback.

Ea folosește mai multe aplicații simultan pentru a maximiza economiile.

În fiecare lună cumpără un card-cadou pentru cumpărături alimentare în valoare de aproximativ 458 de euro (400 de lire), pentru care primește o parte din bani înapoi.

„Dacă nu folosiți aplicații de cashback, practic pierdeți bani gratis”, explică britanica.

Videoclipul publicat de Charlie pe TikTok a atras rapid atenția utilizatorilor și a adunat aproape 200.000 de vizualizări. Mulți dintre cei care au văzut postarea s-au declarat impresionați de sfaturile ei și au comentat experiențele personale.

„Pregătirea prânzului acasă este o modalitate excelentă de a economisi zilnic”, a scris un utilizator. „Mulțumesc că ai împărtășit asta”, a comentat altcineva.

