Angajații ANRE contestă în instanță reducerea salariilor cu 30%

Angajații ANRE au invocat „violenţă economică din partea angajatorului“, potrivit antena3.ro.

Reforma ANRE presupune nu doar reduceri salariale, ci şi disponibilizarea a 14 angajaţi, măsuri care se înscriu în cadrul planului amplu de reformă a administraţiei publice, care vizează diminuarea cheltuielilor bugetare. Conform proiectului publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), cheltuielile bugetare ar urma să scadă cu 3,367 miliarde de lei în 2026.

Procesul, care va costa aproximativ 35.000 de euro, are primul termen pe 22 ianuarie 2026.

În 2024, salariul mediu net în ANRE a fost de 18.000 de lei.

ANRE: Numărul angajaților nu fi mai mare de 289 de persoane

Contactați de Profit.ro, reprezentanții ANRE au transmis că au luat act de acțiunea în instanță a angajaților, adăugând că are încredere că aceasta va evalua speța „obiectiv, cu profesionalism și responsabilitate’ și îi va da câștig de cauză.

„Dintr-un total de 349 de posturi, noua structură organizatorică are alocate 289 de posturi. În urma aplicării procentelor de diminuare a posturilor de specialitate și posturilor suport, a rezultat o tăiere efectivă de 60 de posturi. Concret, acest lucru înseamnă că, în viitor, numărul angajaților ANRE nu va fi mai mare de 289 de persoane’, a transmis ANRE.

Odată cu aprobarea noii organigrame a fost realizată și reîncadrarea tuturor angajaților în noile funcții și cu noile condiții de salarizare aferente funcțiilor ocupate.

„Foarte important de reținut este că acum ANRE are un set de criterii obiective care guvernează stabilirea salariului. Acest set de criterii a rezultat după ce a fost modificat Regulamentul privind drepturile și obligațiile membrilor Comitetului de Reglementare și ale personalului angajat al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, care prevedea, încă din anul 2014, la art. 10, niște criterii subiective pentru diferențierea salariului de bază al angajaților. Aceste criterii neobiective conțineau formulări neobișuite și nepotrivite pentru un mediu de lucru integru și profesional, precum ”influență, coordonare și supervizare” și ”contacte și comunicare”. Noul regulament a eliminat aceste elemente subiective’, au conchis reprezentanții Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie.

MDLPA: Cheltuielile bugetare se vor reduce cu 3,3 miliarde lei în 2026

Cheltuielile bugetare se vor reduce în 2026 cu 3,367 miliarde lei, în urma aplicării legii privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Conform expunerii de motive a proiectului, în perioada 2027 – 2030, scăderea cheltuielilor bugetare va fi de circa 5,766 miliarde lei anual, media pe cinci ani fiind de 5,286 miliarde lei.

De asemenea, proiectul de act normativ va contribui la creșterea veniturilor bugetare la nivel local prin clarificarea și extinderea bazei de impunere pentru impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport (inclusiv pentru construcții ilegale), majorarea impozitului cu 100% pentru clădirile construite fără autorizație pentru 5 ani, publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe – stimulent pentru conformare voluntară, și la nivel central prin eliminarea unor scutiri fiscale considerate nesustenabile (ex: pentru cooperative agricole) și cesionarea creanțelor fiscale către entități specializate, pentru eficientizarea recuperării.

În plus, vor scădea cheltuielile publice, ca urmare a reducerii personalului: 6.102 posturi de consilieri personali; diminuarea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului; reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi de la nivelul unităților administrativ-teritoriale; diminuarea personalului din poliția locală, în funcție de numărul de locuitori.

La scăderea cheltuielilor publice vor contribui și plafonarea salariului președintelui ANRSC (economie estimată la 190.812 lei/an) și limitarea salariilor din subordonatele MDLPA prin grile de salarizare, reducerea numărului de membri ai consiliului de administrație pentru ANCPI, precum și pentru ANL (economia estimată la 410.444 lei/an) și reducerea costurilor administrative (asigurarea cheltuielilor centrelor militare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, ceea ce înseamnă o scădere a presiunii pe bugetele locale).

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a pus marți seara în transparență decizională publică proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creșterea capacității financiare și eficientizarea activității administrației publice centrale și locale.

