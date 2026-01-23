Detaliul care i-a dat de gol pe angajații centralei nucleare din Elveția

Dovezile sugerează că angajații centralei nucleare dezafectate Muhleberg au consumat droguri în timpul lucrărilor de demontare a șantierului, conform unui articol publicat de Blick.ch, parte a grupului Ringier.

Din primele informații, ar fi vorba despre un detaliu care i-a dat de gol pe salariați. Mai exact, o scrisoare anonimă, dar și mărturii ale unor membri ai personalului. Aceștia ar fi vorbit de prezența unor reziduuri albe găsite în toalete.

Angajații ar fi consumat droguri în timpul programului

Probele au fost analizate și s-a constatat că sunt compuse parțial din droguri. Unele dintre teste au indicat chiar urme de alcool și amfetamine.

Întrebat de această situație de către jurnaliștii elvețieni, operatorul șantierului a declarat că aplică o politică de toleranță zero pe șantier și efectuează teste pentru alcool și, în unele cazuri, pentru droguri.

Istoria centralei nucleare Muhleberg din Elveția

Centrala nucleară Mühleberg a fost prima centrală nucleară comercială din Elveția care a intrat în proces de dezafectare și a jucat un rol important în aprovizionarea cu energie electrică a țării timp de aproape jumătate de secol. Situată în apropiere de orașul Berna, această unitate a funcționat timp de 47 de ani, între 6 noiembrie 1972 și 20 decembrie 2019.

În toată această perioadă, a produs electricitate constant, acoperind aproximativ 5% din consumul național și generând, în total, peste 130 de miliarde de kilowați-oră – suficientă pentru a satisface necesarul de electricitate al capitalei elvețiene pentru mai mult de un secol dintr-odată.

Centrala avea un singur reactor cu apă în fierbere (BWR), construit de General Electric, cu o capacitate netă de circa 355 MW.

Țara găzduiește și CERN, Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare, unde a fost descoperit bosonul Higgs sau Particula lui Dumnezeu. Acesta este una dintre curiozitățile despre Elveția pe care nu multă lume le știe.

De ce a fost închisă centrala nucleară

Decizia de a o închide a venit încă din 2013, când operatorul a anunțat că nu va continua exploatarea din motive economice, însă centrala a fost oprită definitiv în 2019.

Ultima bară de control a fost scoasă în data de 20 decembrie 2019, oprind reacția nucleară și marcând sfârșitul producției de energie. De atunci, situl este în proces de dezafectare completă, primul de acest gen în Elveția, un proiect planificat să dureze aproximativ 15 ani, până în jurul anului 2034.

Demontarea include îndepărtarea combustibilului nuclear, dezamorsarea instalațiilor și reducerea nivelului de radioactivitate pentru a face loc altor utilizări viitoare ale terenului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE