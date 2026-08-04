Problemele au devenit mai grave după ce porumbul a început să formeze știuleții.

Fermierul Cosmin Bălu, din comuna Grădinari, localitatea Greoni, Caraș-Severin, spune că merge în fiecare noapte pe teren pentru a alunga mistreții. Cu toate acestea, măsurile improvizate nu mai sunt suficiente.

„Au mai fost probleme şi în anii trecuţi, dar anul acesta parcă sunt mult mai mulţi mistreţi”, a spus fermierul, conform sursei citate.

O parcelă de porumb a fost distrusă integral.

„Acolo nu a mai rămas nimic. După ce am anunţat primăria şi au venit reprezentanţii fondului de vânătoare, mistreţii au continuat să intre în cultură. Alte parcele sunt distruse în proporţie de 30-40%”, a detaliat fermierul.

Cosmin spune că în zonă sunt multe scroafe cu purcei, iar reprezentanții fondului de vânătoare i-au explicat că acestea nu pot fi împușcate. Agricultorul afirmă însă că nu cere eliminarea animalelor, ci soluții pentru protejarea culturilor.

„Eu merg în fiecare noapte pe teren. Aprind focul ca să-i sperii, dar nici asta nu mai are efect. Nu poţi sta toată noaptea acolo, iar la temperaturile acestea există şi riscul unui incendiu”, a mai spus fermierul.

Cosmin Bălu a depus documentele pentru evaluarea pagubelor, însă spune că nu este optimist în privința despăgubirilor.

„Am depus cerere pentru despăgubiri, dar mi s-a spus că statul nu are bani. Noi muncim şi suportăm toate pierderile”.

Până acum, fermierul estimează pierderile la 5.000-6.000 de lei, iar situația ar putea deveni și mai gravă.

„Autoritățile trebuie să găsească soluţii pentru reducerea numărului de mistreţi şi pentru protejarea culturilor agricole. Nu spun să fie omorâţi toţi mistreţii, dar trebuie redus efectivul. Dacă situaţia continuă, oamenii nu vor mai cultiva porumb”, a adăugat fermierul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE