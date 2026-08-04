Tânărul de 19 ani culegea roșii pe câmp la 40 de grade

Românul în vârstă de 19 ani culegea roșii pe câmp la 40 de grade Celsius, în cursul zilei de duminică, 2 august 2026. Tânărul se afla pe un câmp din Stagno Lombardo, la doar doi kilometri de râul Po, relatează portalul italian de știri Cremonaoggi.it.

În ziua cu pricina, temperaturile au atins 40 de grade Celsius, iar românul, care locuia în Monticelli d’Ongina, provincia Piacenza, ar fi suferit un stop cardiac. Deși a fost transportat de urgență cu elicopterul la spitalul din Cremona, medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Autoritățile italiene investighează cauza morții

Românul în vârstă de 19 ani ar fi muncit legal în Italia, însă ancheta carabinierilor din Casalmaggiore, alături de tehnicienii Serviciului de Prevenire și Siguranță din cadrul ATS Valpadana, va stabili circumstanțele exacte ale tragediei, mai precizează portalul de știri citat mai sus.

Potrivit presei italiene, se ia în calcul ipoteza unui accident vascular cerebral sau a unui șoc termic cauzat de deshidratare, în condițiile caniculare din ziua respectivă. Italia se numără printre țările din Europa care sunt lovite de un val de caniculă extremă.

Procuratura ar putea dispune efectuarea unei autopsii pentru a determina cauza exactă a decesului.

Autoritățile italiene au dispus măsuri speciale privind munca în condiții de caniculă

În Lombardia, este în vigoare o ordonanță regională care interzice activitățile în aer liber, expuse direct soarelui, între orele 12.30 și 16.00, până pe 23 septembrie. Totuși, conform portalului italian de știri citat anterior, apelul de urgență în cazul tânărului a fost efectuat înainte de ora 16.00. Autoritățile urmează să stabilească dacă această reglementare a fost respectată.

Primarul din Stagno Lombardo, Roberto Mariani, și-a exprimat regretul profund: „Transmit condoleanțe familiei tânărului român”.

Sindicatele din Italia cer măsuri urgente după moartea muncitorului român

Reprezentanții sindicatelor Cgil, Cisl și Uil din sectorul agricol au transmis un comunicat în care afirmă că „nu poate fi vorba despre o fatalitate. Respectul pentru demnitatea și siguranța lucrătorilor trebuie să fie prioritar”.

Totodată, Marco Spadari, liderul Fai Cisl, a adăugat: „Exprimăm profundul nostru regret și suntem alături de familia tânărului muncitor. Ne aflăm în fața unei noi tragedii, care afectează lumea muncii și care ne obligă la o reflecție serioasă. Este esențial ca sănătatea și siguranța oamenilor să fie întotdeauna pe primul loc. Un tânăr de 19 ani nu ar trebui să-și piardă viața la locul de muncă. Acest lucru trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toate instituțiile, companiile și partenerii sociali, astfel încât siguranța să devină o prioritate reală, nu doar un principiu”.

Europa este lovită de un nou val de căldură extremă

Europa se confruntă cu al patrulea val major de caniculă din această vară, pe fondul instalării unui dom de căldură de mari dimensiuni. Analizele meteorologice publicate de platforma Severe Weather indică faptul că masele de aer tropical vor menține temperaturi de peste 40 de grade Celsius în numeroase regiuni, mai multe țări aflându-se deja sub avertizări de cod roșu.

Fenomenul este alimentat de o configurație atmosferică cunoascută sub numele de blocaj Omega. Această structură permite avansul continuu al aerului fierbinte din nordul Africii către vestul, centrul și sudul continentului.

Un dom de căldură apare atunci când o zonă persistentă de înaltă presiune rămâne staționară, determinând comprimarea și încălzirea suplimentară a aerului în apropierea solului, fără posibilitatea ca masa de aer să se dissipeze rapid.

Recordurile de temperatură au fost doborâte în mai multe țări

Valul actual a determinat deja stabilirea a sute de noi recorduri termice în țări precum Spania, Franța, Elveția, Austria, Germania, Danemarca, Polonia și Cehia.

În Germania, temperaturile au atins pragul de 40,5 grade Celsius, în timp ce în Elveția, stația Basel/Binningen a înregistrat 39,7 grade Celsius, egalând maxima națională absolută. În Franța au fost raportate aproape 200 de recorduri de temperatură în doar 48 de ore, iar în regiunile spaniolă Catalonia și Navarra valorile maxime au urcat la aproape 43 de grade Celsius.

Avertizările de cod roșu vizează în prezent mai multe state, printre care Elveția, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, Serbia și Ungaria.

În perioada imediat următoare, masa de aer cald se va extinde intens către Peninsula Balcanică. În Grecia, prognozele indică posibilitatea ca termometrele să arate 42-44 de grade Celsius la nivelul solului în regiunile joase din Câmpia Tesaliei, Ftiotida, Beoția și Peloponez.

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