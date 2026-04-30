Google și Pentagonul: un parteneriat controversat

Gigantul tehnologic Google a semnat un acord cu Departamentul Apărării al SUA, permițând utilizarea modelelor sale de inteligență artificială în sisteme militare clasificate. Una dintre clauzele cheie ale acestui acord specifică faptul că tehnologia poate fi utilizată „în orice scop guvernamental legal”. Deși documentul exclude explicit utilizarea în scopuri precum supravegherea în masă sau dezvoltarea de arme autonome fără control uman, experții atrag atenția că astfel de limitări sunt greu de verificat, mai ales în contextul unui mediu secret.

Un alt aspect critic al acordului este că Google nu are dreptul de a controla sau de a veta modul în care Pentagonul folosește această tehnologie, ceea ce a generat o reacție puternică în rândul angajaților companiei.

Protestul angajaților Google

Mai mult de 600 de angajați Google au semnat o scrisoare adresată directorului general Sundar Pichai, cerându-i să interzică utilizarea inteligenței artificiale a companiei în proiecte clasificate ale armatei americane. Printre semnatari se numără peste 20 de directori, vicepreședinți și alți lideri din cadrul DeepMind, laboratorul de cercetare în inteligență artificială al Google. Aceștia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa de transparență a acestor proiecte și riscul unor potențiale abuzuri.

„Singura modalitate de a garanta că Google nu este implicat în astfel de chestiuni este de a respinge toate fluxurile de lucru criptate. În caz contrar, astfel de utilizări pot avea loc fără știrea noastră sau fără autoritatea de a le opri”, se arată în scrisoarea.

Ce urmează pentru Google?

Criticii consideră că parteneriatul reprezintă o schimbare semnificativă în direcția strategică a companiei, în ciuda declarațiilor oficiale că înțelegerea respectă principiile „inteligenței artificiale responsabile”. Întrebarea rămâne: cum va răspunde Google la vocile tot mai numeroase din interiorul companiei care cer o revizuire a politicilor?

În timp ce alte companii precum Anthropic refuză colaborarea cu guvernul pe aspecte legate de supraveghere în masă și arme autonome, alți giganți tehnologici, precum Microsoft și OpenAI, au adoptat o abordare mai deschisă în oferirea de servicii AI pentru scopuri legale. Rămâne de văzut cum va evolua această dezbatere, care aduce în prim-plan întrebări etice și dileme legate de utilizarea tehnologiei în scopuri militare.

